Days of Play – La liste complète des promos PlayStation !

Nous nous étions un peu avancés il y a quelques jours en relayant les premières rumeurs concernant l’opération annuelle de promos Playstation Days of Play. Si 90% des infos se sont vérifiées, malheureusement, Death Stranding est un poil plus cher que nous l’espérions… Cependant, vendu en ce moment 29,99€ au lieu des 69,99€ standards, cela reste une très bonne affaire pour découvrir le dernier jeu d’Hideo Kojima.

Parmi les autres promos que proposent ces Days of Play, on remarquera les remises appliquées sur quelques “nouveautés”, telles que Nioh 2 ou Concrete Genie. Les jeux PlayStation Hits, déjà à prix réduits en temps normal, voient leur prix fondre encore un peu de 5€ supplémentaire et sont affichés à 14,99€ pendant les Days of Play. Enfin, les services (PS Plus, PS Now) et les packs PSVR sont eux aussi largement remisés.

Voici la liste complète des promos :

Jeux PlayStation 4

Nioh 2 49,99 € Nioh 2 Special Edition 69,99 € Dreams 29,99 € Death Stranding 29,99 € Death Stranding Special Edition 39,99 € Death Stranding Collector Edition 159,99 € Days Gone 19,99 € MediEvil 19,99 € Concrete Genie 19,99 € GT Sport Spec 2 19,99 € Detroit : Become Human 19,99 € Shadow of the Colossus 19,99 € The Last Guardian 19,99 € Knack 2 19,99 € WipEout Omega Collection 19,99 € The Order : 1886 19,99 € Quantic Dream Collection 19,99 € Bloodborne GOTY 14,99 € No Man’s Sky 14,99 € Helldivers 14,99 € Qui es-tu ? 9,99 € Knowledge is Power 9,99 € Hidden Agenda 9,99 € Frantics 9,99 € Knowledge is Power Decades (Music) 9,99 €

Jeux PlayStation Hits

God of War HITS 14,99 € Gran Turismo Sport HITS 14,99 € Uncharted : The Lost Legacy HITS 14,99 € Horizon Zero Dawn HITS 14,99 € Horizon Zero Dawn Complete Edition HITS 14,99 € Uncharted 4 HITS 14,99 € Killzone Shadow Fall HITS 14,99 € InFamous Second Son HITS 14,99 € The Last of Us Remastered HITS 14,99 € Driveclub (Not VR) HITS 14,99 € Bloodborne HITS 14,99 € Until Dawn HITS 14,99 € Uncharted : The Nathan Drake’s Collection HITS 14,99 € Ratchet and Clank HITS 14,99 € Little Big Planet 3 HITS 14,99 € God of War Remastered HITS 14,99 € Nioh HITS 14,99 €

Jeux PlayStation VR

Arizona Sunshine 19,99 € Astrobot 19,99 € Bravo Team 19,99 € Blood & Truth 19,99 € Everybody’s Golf 19,99 € Farpoint 9,99 € Firewall: Zero Hour 19,99 €

Les abonnements PS Plus et PS Now sont proposés à -30%, avec les abonnements annuel qui passent tous les deux à 41,99€. Les packs PSVR sont proposées eux avec une réduction de 100€, le Starter Pack passe ainsi à 199,99€ tandis que le Mega Pack passe à 229,99€. Rappelons que les Days of Play se tiennent du 25 mai au 8 juin, et que ces offres sont toutes valables en boutiques sur les versions physiques des jeux !