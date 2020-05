Star Citizen gratuit pour tous pendant une période limitée !

Le jeu de simulation d’exploration spatiale et de combat Star Citizen offre une période free-to-play qui commence dès maintenant sur PC, annoncée par le développeur Cloud Imperium Games. Vous avez onze jours pour tester le jeu.

Get ready for Invictus Launch Week and plan your test flights in advance with the free-fly schedule.

Details: https://t.co/f1KfIe0yvw pic.twitter.com/VYpCV8j0oT

— Star Citizen (@RobertsSpaceInd) May 18, 2020