Vite (encore) ! Oniken + Odallus Collection est lui aussi super-soldé sur Switch…

… mais encore une fois, va falloir se grouiller.

On connaît par ici le studio brésilien JoyMasher, puisque nous vous avions servi il y a quelque temps un test de leur troisième jeu, Blazing Chrome, que vous trouverez à la fin de cet article si le genre Contra-like bien rétro vous intéresse. Nous avions bien apprécié l’expérience, mais n’avions pas encore eu l’occasion de nous frotter à ses deux prédécesseurs, réunis sous le nom de Oniken + Odallus Collection. C’est l’occasion de le faire, puisqu’il bénéficie actuellement d’une solide remise chez Nintendo. Mais ça ne va pas durer longtemps.

De fait, Oniken + Odallus Collection est affiché aujourd’hui au tarif léger de 4.99€ sur l’eShop, en lieu et place de ses 19.99€ habituels. Soit un rabais de 75%, il serait donc dommage de ne pas profiter de cette chance pour s’essayer à ces deux titres hardcore comme on les aimait tant sur nos consoles 8 et 16-bit, et ce pour même pas le prix d’un grec.

Oniken est un jeu d’action-plateforme en 2D vu de profil, au rendu 8-bit, qui vous évoquera immanquablement des titres tels que Shinobi, Ninja Gaiden, Blue Shadow mais surtout Strider. Vous y incarnez un ninja dans un univers post-apo qui va en baver pour sauver l’humanité au long de 6 missions principales (plus quelques stages bonus). Pas moins de 18 boss vous attendent, et il existe même un mode “harcdore”, comme si le jeu de base n’étais pas déjà suffisamment éreintant.

Odallus, quant à lui, se rapproche plus, visuellement et en termes de gameplay, d’un Castlevania. 8 niveaux à explorer, des boss de taille colossale, une dizaine d’heures de jeu annoncées, et un mode Vétéran pour les plus masos, voilà le menu du second titre de cette compilation.

Vous savez donc à présent le tarif affiché et ce qui vous est proposé. Mais hâtez-vous, camarades retro-lovers : cette promo s’achève demain 25 mai ! Après quoi le jeu retrouvera son tarif initial, donc vous voyez ce qu’il vous reste à faire de votre dimanche…

PS : Notez que cette collection est également disponible sur PC, PS4 et One, mais qu’elle ne bénéficie pas actuellement de ce gros rabais proposé sur Switch.