Vite ! L’excellent Mother Russia Bleeds est super-soldé sur Switch…

… mais ça ne va pas durer alors foncez le grab, ce Mother Russia Bleeds, nom de nom !

Nous vous évoquions il y a quelques jours, dans un petit dossier dédié, quelques beat’em up que l’on pourrait avoir ratés, et envie de se faire pour poursuivre l’expérience Streets of Rage 4 (vous trouverez tout ceci en fin d’article). On y mentionnait notamment Mother Russia Bleeds, un jeu réalisé par un studio indé français, Le Cartel, et produit par les inénarrables Devolver Digital. Eh bien, si le jeu vous faisait de l’œil sur Nintendo Switch suite à cet article, c’est le moment de craquer : il reçoit actuellement un discount à en perdre la tête !

Mother Russia Bleeds est un beat’em up 2D pur jus et à gros pixels, qui vous transpose dans une Union Soviétique alternative où vous incarnez au choix l’un des 4 membres proposés d’un groupe de gitans qui survit en participant à des combats clandestins (on ne parle pas du Fight Club, on a dit).

Un jour, nos larrons se font alpaguer par l’armée gouvernementale de ce régime oppressif et conduire dans un labo souterrain, où ils subissent des expériences avec une drogue qui sera à la fois leur force et leur faiblesse. De fait, elle leur provoque des hallucinations de plus en plus vivaces de monstres malsains, mais elle leur permet également de se régénérer et de devenir sur-puissants pour un temps.

Cela va sans dire, ils vont aussitôt s’évader et partir en croisade contre les responsables de ce foutoir à grands coups de latte. Mother Russia Bleeds est un jeu brutal et sanglant, parfois malaisant (comme disent les jeunes en ce moment), et qui bénéficie de tout un tas de petits détails que l’on aimerait retrouver dans tous les beat’em up qu’on parcourt.

Mention spéciale, par exemple, au dash qui manque cruellement dans Streets of Rage 4 à part avec Cherry, à la possibilité de démonter son adversaire au sol avec fureur, ou encore à la proposition de jouer avec 3 amis si disponibles, mais aussi 3 IA dans le cas contraire (pas si nunuches que ça, en plus).

Mother Russia Bleeds, pour résumer, est un excellent beat’em up, nerveux et pas trop court pour le genre. Mais hâtez-vous au lieu de lire ces niaiseries : il est proposé actuellement à 0.99€ sur l’eShop Switch au lieu des 14.99€ habituels (et proposés sur les autres plateforme), soit un rabais de 93%, mais ça ne durera que jusqu’au 25 mai, donc vous savez comment booker votre weekend !

PS : Si ce trailer ne vous convainc pas, c’est que vous êtes vraiment hermétique au genre.