Beat’em up 2D – À quoi on va bien pouvoir jouer une fois Streets of Rage 4 fini ?

Vous les aviez oubliés depuis la fin des années 90, avec le passage à la 3D, mais vous les gardiez précieusement dans votre cœur, les beat’em up d’antan, les Final Fight, les Double Dragon, les Cadillacs & Dinosaurs… Et puis, Streets of Rage 4, le nouvel opus de la série de légende, a ravivé le combattant qui dormait en vous, et vous avez encore envie de cogner du malandrin à tour de bras ? Comme nous vous comprenons…

Aussi, New Game Plus vous propose, justement, un new game + via ce dossier, pour vous permettre de savoir vers quoi vous diriger pour retourner au baston. Voici notre petite sélection non-exhaustive des beat’em up 2D à vous taper seul ou entre amis sur nos machines récentes.

Notre sélection de beat’em up 2D pour continuer à kiffer la marave

Streets of Rage 4 (PC, Xbox One, Switch, PlayStation 4)

Hé bien oui, premier de la liste évidemment, car même si vous l’avez déjà torché en solo avec Blaze en mode easy, rien de vous empêche d’y retourner à 4 en prenant Adam et en testant les niveaux de difficulté supérieurs. Ou de vous frotter au mode Arcade punitif ou au rush contre les boss. Streets of Rage 4 est assurément un des jeux de l’année 2020, et l’un des meilleurs beat’em up 2D existants. Rien de moins.

Double Dragon IV (PC, PlayStation 4, iOS, Android, Switch)

Double Dragon IV est apparu un peu par surprise, et il faut dire qu’il n’a pas tellement convaincu les amateurs de la série. Il reprend les graphismes des deux premiers opus sur NES, et s’avère terriblement difficile jusqu’à ce qu’on se rende compte qu’on peut le rendre terriblement facile.

C’est néanmoins une bonne petite expérience que de retrouver ces personnages emblématiques de la 8-bit de Nintendo, et finalement, DD4 n’est pas si mauvais qu’on pourrait le penser de prime abord.

Unbound Saga (PSP, Xbox 360, Xbox One)

Celui-ci date un peu, mais il est toujours aussi plaisant. Il s’agit d’un beat’em up aux graphismes très comics, et pour cause : il prend place au sein de comics dessinés au fur et à mesure de votre progression par leur auteur. Un peu comme dans Comix Zone sur Mega Drive. On y incarne, soit une brutasse lente et puissante, soit une mignonne rapide mais peu balaise. On peut switcher entre les deux selon le contexte en jouant solo. Un jeu très sympa.

Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans (PC, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS, Switch)

Ce jeu a été une magnifique nouvelle pour les vieux de la vieille comme votre Humble Narrateur, dont l’enfance a été bercée par les films bas du front et décontractés de Bud Spencer et Terence Hill. Apprendre que leurs aventures allaient être retranscrites en beat’em up était à la fois une évidence et un grand plaisir, et en dépit du fait que le jeu soit très loin d’être parfait, il est grandement réjouissant de retrouver les deux compères ainsi que les musiques marquantes de leurs films.

Beat Street / Brawl Quest (iOS, Android)

Ces deux titres ne sont pas du tout le même jeu, mais comme ils se manient quasiment de la même manière, on va faire un petit bundle. A priori, pas facile de créer un beat’em up sur mobile, en dépit des contrôles simplistes de ce genre de jeu. Brawl Quest et Beat Street ont opté pour un système parfaitement intuitif en tactile, et constituent des jeux de baston longs et gratifiants, alors n’hésitez pas à sauter dessus : ils sont tous deux free-to-play.

Double Dragon Neon (PlayStation 3, Xbox 360, PC)

Un jeu de la génération précédente, mais qui a dit que personne ne possédait plus ces machines ? Neon a beaucoup divisé, et c’est normal quand on s’attaque à une licence aussi forte et typée. Quoi qu’il en soit, on a là un excellent jeu de baston qui prend encore plus de sens en co-op, qui peut s’avérer difficile au début mais devient nettement plus prenant au fil des progressions des personnages.

Jay and Silent Bob: Mall Brawl (NES, Switch, PC)

Un petit beat’em up façon NES qui met en scène les deux “héros” créés par Kevin Smith dans ses films, et qui se concentre plus particulièrement sur le film Mallrats (Les Glandeurs). Le jeu a été créé en attendant le “vrai” beat’em up dédié aux deux lascars, Chronic Blunt Punch, que tous les fans du réalisateur attendent avec impatience. Il a la particularité d’être sorti en version physique… sur NES. Il permet notamment de jouer à 2, mais aussi de switcher entre Bob et Jay en jouant solo.

Brutal Rage (PC, Xbox One)

Ce jeu plutôt récent reste pour le moment une exclu Microsoft. Il est moche, avec des dessins et des animations qu’on croirait effectués par un collégien, mais le feeling est là, on se sent comme dans un bon vieux beat’em up des années 90, et c’est ça qui compte.

De plus, il est réalisé par un seul mec, français qui plus est, est jouable à 2 en local, et il ne coûte même pas 7€, alors si on aime le beat’em up, c’est une bonne occasion de retourner dans la rue.

Castle Crashers (PlayStation 3, PlayStation 4, Switch, PC, Xbox 360, Xbox One)

Ce jeu est sorti sur quasiment tout ce qui existe (on attend la version GameBoy). Mais quel jeu ! Un pur condensé d’humour, de baston, avec un petit côté RPG pour faire évoluer son perso, des tonnes d’avatars à débloquer, du gros fun multi, bref, Castle Crashers est l’un des meilleurs beat’em up de la décennie passée. Il serait criminel de passer à côté tant il est jouissif et lolifiant. Du gros, gros calibre pour qui aime la baston.

Raging Justice (PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One)

Raging Justice est un très beau beat’em up qui saura contenter l’amateur du genre, pourvu qu’il ait des nerfs d’acier, car le jeu ne plaisante pas. Si vous n’avez pas un camarade pour vous assister, vous risquez d’en caguer des ronds de chapeau avec ce jeu, mais il en vaut la peine, alors rameutez votre grand-mère, votre livreur de pizza ou votre gardien d’immeuble pour aller casser des museaux en duo, ça vous facilitera les choses.

Boet Fighter (PC, Android, iOS)

Boet Fighter est un jeu curieux. Il est développé par un studio sud-africain qui souhaitait faire connaître un peu le langage de son pays, donc entre deux torgnoles, vous aurez droit à des dialogues que même votre niveau d’anglais le plus aiguisé ne saura pas toujours piger, vu qu’il s’agit d’un langage typique du sud de Johannesburg.

Quoi qu’il en soit, il y a quand même matière à distribuer des mandales, avec le premier stage gratuit sur iOS et Android pour tester, et une réduc de 50% actuelle sur Steam.

River City Girls (PC, Switch, Xbox One, PlayStation 4)

On reprend le contexte des excellents beat’em up Kunio-kun, mais cette fois, ce sont les copines de nos deux célèbres héros qui vont aller distribuer des mandales pour récupérer leurs chéris kidnappés. Avec ses musiques trippantes et son énergie constante, et l’évolution de son personnage au fil des parties, River City Girls est une excellente surprise et se place dans le haut du panier sur lequel est inscrit “beat’em up”.

Un excellent jeu, doté d’une durée de vie solide comme ses ancêtres.

Smash Club (iOS, Android)

Ce jeu émane d’un développeur qui s’est essayé à un peu tous les styles : Ghosts’n Goblins-like, SmashBros.-like, shoot’em up… Smash Club est sa vision du beat’em up, bourrée de références à la fois au genre et aux autres jeux du studio. Le jeu est très plaisant et reprend les codes graphiques caractéristiques du groupe, c’est à dire pas joli-joli mais il n’en reste pas moins plaisant à parcourir. À essayer, gratuitement, si vous aimez le genre.

Mother Russia Bleeds (PC, PlayStation 4, Switch)

Mother Russia Bleeds (issu d’un studio français) est une perle de brutalité pixelisée. Il vous permet notamment de jouer à 4, mais également, et ça, tous les beat’em up devraient en prendre de la graine, de jouer seul avec 1, 2 ou 3 IA pour vous accompagner.

Long, bourrin, doté de dialogues vulgaires au possible, sanglant, ce jeu est une véritable petite perle à parcourir tout au long de ses niveaux de plus en plus ardus et terminés par un boss-fight généralement éreintant. Splendide.

Fight’N Rage (PC, Xbox One, Switch, PlayStation 4)

Fight’N Rage est un jeu épuisant ; mais c’est probablement aussi le meilleur de notre liste avec Streets of Rage 4 et Mother Russia Bleeds. Épuisant pourquoi ? Parce qu’il ne cesse d’envoyer vague après vague d’ennemis contre vous, vous obligeant à serrer les dents, à vous redresser sur votre fauteuil et à endurer encore et encore. Mais c’est tellement jouissif !

Rarement on ne ressent une telle exaltation pour être parvenu à la fin d’un stage que dans Fight’N Rage. Rendez-vous service : essayez cette merveille…

Voilà pour notre petite sélection très perso de beat’em up 2D à se taper (haha) en ces jours streetsofrageux. N’hésitez pas à venir nous dire en commentaire, d’une, ceux de notre liste que vous aimez également, de deux, ceux de cette même liste que vous détestez, et de trois, ceux que nous aurions pu oublier au passage, cette liste n’étant pas du tout exhaustive.

Bonne baston !