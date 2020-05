Final Fantasy XIV Online Starter Edition est gratuit durant une semaine

Voilà une offre qui aurait dû tomber un poil plus tôt, mais bon, on ne va pas se plaindre, hein ? Alors que le monde peut lentement redécouvrir les joies de la vie à l’air libre (dans une limite de 100km autour de son domicile), Square Enix offre aux joueurs de rester chez eux afin de découvrir Eorzia, le monde de Final Fantasy XIV: A Realm Reborn au travers d’une nouvelle opération.

Aventuriers et possesseurs de PlayStation 4, vous pouvez dès aujourd’hui vous saisir du pack de démarrage de FF XIV sur le PlayStation Store et ce gratuitement ! Seulement, attention, l’offre ne va pas durer.

Oui, parce que, puisque la générosité ne paie pas, cette offre de découverte du Meuporg (auquel notre spécialiste maison du RPG est accro) a une date de péremption fixée au 26 mai. Si on ne peut pas nier qu’il s’agit d’une offre de très courte durée, il faut relativiser parce que l’objet, dont le prix est fixé à l’origine à 19,99€, nous offre de parcourir plaines, montagnes et marais pendant 1 mois. En effet, une période d’essai est offerte avant que vous ayez réellement à saigner votre carte bleue.

Notez qu’à ce prix là, seul A Realm Reborn (la version 2.0 du jeu) est proposé et que vous vous passerez donc du contenu de Heavensward, Stormblood et Shadowbringers. Pour découvrir l’intégralité du jeu, il vous faudra vous saisir de la “Complete Edition” en sortant encore une fois votre carte bancaire, mais c’est le prix à payer pour poursuivre votre aventure dans Final Fantasy XIV si cette période d’essai vous a séduit. D’autant que d’ici cet été, du nouveau contenu sera ajouté avec la mise à jour Reflections in Crystal.

Ajoutons enfin que oui, si vous n’êtes pas familier avec le jeu, il s’agit d’un MMORPG reposant sur un abonnement mensuel. Si vous ne payez pas le service, vous ne pouvez simplement pas jouer, mais si vous avez beaucoup de temps libre et recherchez une aventure au potentiel infini, il a de quoi vous servir. La seule contrepartie, c’est qu’il faut payer un abonnement d’une douzaine d’euros par mois (10,99€ pour la formule la moins chère et 12,99€ pour parcourir Eorzia avec plusieurs personnages).

Voilà donc, vous savez ce qu’il vous reste à faire, allez sur le PlayStation Store et retrouvez le pack de démarrage de Final Fantasy XIV gratuitement dès aujourd’hui et jusqu’au 26 mai. Et si on n’a pas parlé de la version PC, c’est que l’offre n’y est pas.