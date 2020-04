Final Fantasy XIV: Shadowbringers intègre enfin ses quêtes d’armes ultimes

Final Fantasy XIV: Shadowbringers propose un peu de nouveauté avec l’arrivée de la mise à jour 5.25.

Dans Final Fantasy XIV, et comme c’est finalement le cas dans toute la saga au sens large, il est possible à un moment ou un autre de faire l’acquisition d’armes ultimes pour les différents personnages. Bien entendu cette épreuve est assez souvent fastidieuse, et ne s’adresse finalement qu’à ceux qui ont la patience et l’envie de s’attaquer à un nouveau défi de taille. Et c’est justement ce que fait la mise à jour 5.25 du MMORPG de Square Enix en intégrant une nouvelle suite de quêtes, qui à terme, permettra d’obtenir une arme ultime, relative au job de votre personnage. Une bonne nouvelle arrivant rarement seule, c’est Yasumi Matsuno qui s’est attelé à l’écriture de ces nouvelles quêtes, et on le rappelle, mais il est tout de même, entre autre, le scénariste de l’excellent Final Fantasy XII.

Au cours de ces quêtes, vous allez pouvoir en apprendre un peu plus sur le background des Hrothgar et notamment sur leur terre originelle : le pays de Bozja et sa citadelle. Mais ce n’est pas tout, vous aurez aussi fort à faire avec le second défi extrême de la série de mise à jour 5.2, un nouveau challenge qui arrive à point nommé, deux mois après le premier. Du côté des artisans et récolteurs, on met là aussi les bouchées doubles avec les outils de Cielacier, une nouvelle série de quêtes, permettant d’améliorer des outils uniques, sous un principe similaire à celui des armes ultimes.

Nous vous laissons comme d’habitude le patch note qui vous permettra de connaitre tous les petits détails disséminés dans la mise à jour 5.25 de Final Fantasy XIV: Shadowbringers, et n’oubliez pas qu’il ne vous reste que quelques petits jours pour participer à la chasse aux Proeufs 2020.