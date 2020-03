Final Fantasy XIV dévoile les récompenses de son event de Pâques

Final Fantasy XIV met en ligne la page habituelle de la chasse aux Proeufs, tenue et mobilier au programme.

S’il y a bien un endroit où la plupart des enjeux de la vie réelle n’ont pas prise, c’est bien dans les MMO, qui assurent la continuité des événements tant que les serveurs peuvent tourner. Coronavirus ou pas, l’event de Pâques de Final Fantasy XIV ne manquera pas le coche, mais vous allez voir que vu les récompenses de cette année, vous pourriez bien choper un tout autre type de maladie : la myxomatose.

Cet event que l’on nomme plus couramment La chasse aux Proeufs, vous permettra donc de récupérer des récompenses, à commencer par une tenue de lapin, au sens stricte du terme. Donc oubliez tout de suite vos rêves de bunny girl, et retournez plutôt farmer ça au Gold Saucer ! Blague à part, il vous sera aussi possible de récupérer un peu de mobilier, on vous laisse voir ça en image un peu plus bas.

Cependant, comme pour l’event de la Valention en février, cette chasse aux Proeufs 2020 va se dérouler un peu différemment, en nous proposant non pas une, mais deux dates pour participer à l’événement :

Phase 1 du 30 mars à 10h00 au 5 avril à 16h59

Phase 2 du 5 avril à 17h00 au 13 avril à 16h59

Pourquoi séparer l’événement en deux nous direz-vous ? Eh bien pour le savoir il nous faudra patienter, mais nous pouvons imaginer qu’il s’agira d’une quête globale un peu plus longue que d’habitude, ce qui permettra, en mettant en place deux phases, de faire vivre l’événement sur la durée, plutôt que de voir un rush dans les premiers jours, suivi d’une grosse baisse d’activité.