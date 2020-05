PlayStation 5 – Sony pourrait révéler le line-up pour début juin

Vous étiez tous et toutes là hier lors de la claque graphique internationale magistralement offerte par l’Unreal Engine 5 le temps d’une démo tournant sur PlayStation 5. Outre ses qualités graphiques indéniables, il est à savoir que le moteur sera probablement l’un des plus utilisés pour la prochaine génération de console (bien qu’elle ne devrait pas voir le jour avant 2021).

Un spectacle qui nous aura laissé pour le moins exsangue, et qui a le mérite de nous exciter plus que jamais sur les jeux 1st party à venir sur les différentes consoles de la prochaine génération. Coup de bol du calendrier, une présentation est annoncée au 04 juin, peut-être pour le line-up de la PlayStation 5.

Afin de vous expliquer pourquoi nous sommes convaincus que cet event Sony regorgera de jeux à s’en remplir le gosier, parlons un peu de notre source : Jeff Grubb. Un charmant monsieur, journaliste de son état pour Venture Beat, et qui récemment enchaîne les excellentes prédictions, comme notamment celles faisant état d’un Remake de Tony Hawk Pro Skater, ou encore plus fort, de l’arrivée de l’Unreal Engine 5. Un bonhomme bien informé donc, qui a désormais des allures de Mamie Voyante.

On retrouve alors aujourd’hui notre fameux Jeff qui s’est fendu d’un tweet pour le moins clair :n

Should be an entire slate of games. A lot. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 13, 2020

Comme on peut le voir, le journaliste est persuadé que le prochain Event de Sony comportera foule de jeux, avec sans doute le line-up de la PS5 à l’arrivée. Toutefois, compte tenue de la période que nous traversons, il semblerait aussi logique que nous ayons en présentation les derniers jeux à sortir sur PS4, avec qui sait, plusieurs titres cross générations.

En attendant de voir de quel bois Sony se chauffe, n’oublions pas qu’aujourd’hui nous aurons une démonstration de gameplay du très attendu Ghost of Tsushima, que l’on analysera avec vous. Avec The Last of Us 2, le titre sera le dernier caillou à l’édifice impressionnant qu’aura été celui des exclusivités PS4, véritable raz-de-marée qui aura mis la concurrence américaine à genou sur ces dernières années.