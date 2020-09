Voici la liste des jeux PS4 qui s’actualiseront gratuitement sur la PS5

La nouvelle génération approche, et entre les nombreuses sorties prévues pour les prochains mois, et les jeux récents qui seront adaptés pour les futures machines, il est probable que nombre d’entre vous seront quelque peu perdus quant aux projets de mise à niveau vers la PS5. Car certains jeux seront mis à niveau gratuitement lorsqu’ils seront achetés sur PS4, d’autres seront mis à niveau dans certaines éditions, certains seront rétrocompatibles… En bref, un peu de chaos. Heureusement, New Game Plus est là pour vous !

Il est difficile de savoir par cœur quels jeux ont confirmé leur amélioration vers PS5 et lesquels ne l’ont pas fait. Sans même parler de ceux qui le feront gratuitement ou non. Et au vu de l’événement PS5 prévu pour cette semaine, nous avons jugé bon de passer en revue tous les jeux PS4 confirmés qui seront mis à niveau gratuitement vers la PlayStation 5.

Bon, ce n’est un secret pour personne mais l’amélioration des titres est une décision qui dépend de chaque éditeur. Et tout comme la Xbox a son Smart Delivery, la PlayStation aura également un certain nombre de jeux qui seront mis à jour gratuitement pour la prochaine génération. Certains le feront directement, comme ce sera le cas avec Cyberpunk 2077 ou Assassin’s Creed Valhalla, et d’autres dépendront de l’édition du jeu que vous aurez, comme c’est le cas avec cette escroquerie de Control Ultimate Edition.

Il y aura aussi d’autres jeux tels que NBA 2K21, qui n’offriront une mise à niveau “gratuite” que si vous achetez la Mamba Forever Edition à un prix plus élevé ; ou encore Call of Duty Black Ops Cold War, dont l’édition standard sera rétrocompatible et pourra être mise à niveau moyennant un paiement supplémentaire, bien qu’il existe quelques éditions spéciales avec mise à niveau incluse.

Heureusement, certains éditeurs que l’on embrasse bien fort nous feront la joie de mettre leur contenu à jour gratuitement sur PS5, peu importe l’édition, et pour cela nous les remercions ici.

Jeux PS4 gratuitement updaté sur PS5 :