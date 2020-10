PS5 – (Petite) révolution dans le mapping des boutons de la DualSense

Si vous êtes à l’affût des dernières news jeu vidéo (une hypothèse raisonnable dans la mesure où vous êtes sur NG+), vous avez dû voir passer ces premières images de PS5 venues du Japon. Entre les commentaires sur sa taille imposante et ceux sur l’espace occupé par les fichiers systèmes (on parle de 104 Go sur les 825 Go qu’offre le SSD custom de la console), nous avons retenu une petite anecdote qui va bouleverser les habitudes des joueurs japonais : le mapping de la manette sera désormais le même que celui que nous connaissons en Europe !

En effet, si nous avons l’habitude de valider un choix avec le bouton Croix, et au contraire, de revenir en arrière avec le bouton Rond, c’était jusqu’ici tout le contraire sur l’Archipel. Depuis la PlayStation, première du nom, jusqu’à l’actuelle PS4, les Japonais entérinaient un choix avec le bouton Rond, et l’annulaient avec la Croix. À l’occasion de la sortie de la PS5, Sony a donc décidé que la Croix serait le synonyme international de la décision. Petite révolution au Japon donc, où il va falloir se défaire d’une habitude vieille de 26 ans !

L’occasion aussi de revenir sur l’histoire de ces symboles. Pourquoi était-ce jusqu’alors différent ici et là-bas ?

Au Japon, c’est le Rond qui est reconnu comme symbole de l’accord. C’est le « O » de « OK », le rond que forment les plongeurs avec l’index et le pouce, la bonne réponse entourée. La Croix est au contraire signe d’erreur, c’est une façon de barrer un mot dans un texte, c’est aussi la croix rouge qu’on allume pour dire « Non » dans Incroyable Talent…

Alors qu’en France et en Europe, c’est tout le contraire : la Croix, c’est le symbole qu’on utilise pour cocher la réponse choisie, c’est la marque sur la carte au trésor, alors que le Rond sera celui des panneaux d’interdictions (de circuler, de stationner…). D’où les mappings différents d’un continent à l’autre.

Et pour le Triangle et le Carré, nous demanderez-vous ? Le Carré représente à l’origine un document (une feuille de papier), et était destiné à permettre d’ouvrir un menu, un inventaire… Tandis que le Triangle représente une flèche, une direction, un point de vue.

Au final, pour nous, le mapping des touches PS5 ne changera rien à nos habitudes, mais nous aura quand même permis de faire ce petit point de culture générale, toujours utile pour faire le malin à table…