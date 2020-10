Les Xbox Series S vont tirer la production vers le bas, d’après David Cage

Quand il n’est pas poursuivi pour harcèlement sexuel, David Cage, fondateur de Quantic Dreams (Heavy Rain, Detroit: Become Human) s’exprime aussi sur l’industrie du jeu vidéo. Et à l’occasion d’une interview avec wccftech.com, il a pu donner son avis sur le modèle à deux vitesses proposé par Microsoft. Et selon lui, les Xbox Series S ne sont pas une très bonne nouvelle pour le jeu vidéo.

Chez Sony, les PlayStation 5 et PlayStation 5 All Digital ne se différencient que par la présence ou l’absence d’un lecteur optique ; pour le reste les spécifications techniques des deux consoles sont strictement identiques. Microsoft propose lui un choix plus radical entre des consoles haut de gamme, les Series X, et des consoles dépourvues de lecteur optique, les Series S, qui voient aussi leurs specs revues à la baisse (CPU et GPU moindres, espace de stockage inférieur…).

Et c’est justement ce modèle moins puissant qui va nuire à la production selon David Cage. En effet, d’après lui, les développeurs auront tendance à baser leur travail sur la plus petite machine, de façon à s’assurer que les jeux tournent, entraînant ainsi un nivellement par le bas de la création, en tout cas au niveau technique.

« De nombreux développeurs préfèrent les consoles au PC, parce que sur console, il n’y a qu’un seul type de matériel à prendre en compte, quand sur PC il y a tellement de paramètres, les cartes graphiques, les pilotes, les contrôleurs, etc, qui rendent le développement tellement plus complexe.

Quand un fabricant offre deux consoles avec des spécificités techniques différentes, il y a de fortes chances pour que les développeurs se concentrent sur la version la moins puissante pour éviter d’avoir à concevoir deux versions. Je dois avouer que je ne suis pas un grand fan de cette situation. Je pense que cela est ennuyeux pour le développeur, mais aussi pour les joueurs, et même si je comprends la logique commerciale derrière ce choix (200€ à dire sur le prix de vente), je pense que la situation est problématique.

Chez Quantic Dream, comme nous développons notre propre technologie et nos moteurs, nous sommes déterminés à optimiser nos titres pour chaque plateforme. Étant désormais développeur PC, nous intégrons des fonctionnalités évolutives en fonction des plateformes, ce qui permet de mettre en valeur ce que le matériel a à offrir de meilleur. »

– David Cage à wccftech.com

Pourtant, lors de la présentation de la machine, Microsoft avait expliqué que tout était fait pour faciliter le travail des développeurs et le passage d’un titre d’un modèle de Xbox à l’autre, en utilisant notamment l’intelligence de la machine. De notre côté, on se demande si les Xbox Series S n’ont pas pour véritable mission principale de faire tourner les jeux du Game Pass en cloud gaming, et seraient donc largement assez puissantes pour…