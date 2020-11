PlayStation 5/Xbox Series – Un lancement difficile qui en dit long

Le lancement de nouvelles machines, c’est souvent des moments de liesse, d’excitation avec la promesse de nouveaux sommets, d’une absence de limites (jusqu’à ce qu’elles soient de nouveau rattrapées) et de sensations inédites. La PlayStation 5 et les Xbox Series nous font ces promesses : des titres exclusifs à cette génération, graphiquement magnifiques, des effets de lumières jamais vu sur consoles, des retours du jeu entre nos mains avec les technologies de nos pads. De quoi briser la morosité de nos quotidiens anxiogènes en cette période délicate.

Et effectivement, cette année, c’est presque vital. 2020 aura été difficile pour beaucoup et les chiffres ne mentent pas, le monde entier a besoin de dépaysement, de divertissement, de se recentrer sur soi. La preuve ? Ne regardez pas plus loin que les ventes de certains articles. Animal Crossing: New Horizons (26M d’exemplaires) a pulvérisé tous les records de la série et a servi de défouloir social durant les confinements qui ont secoué le monde, que dire des chiffres de vente de Ghost of Tsushima (5M d’unités) ou d’Assassin’s Creed: Valhalla (départ canon partout), véritables odes au voyage et à l’aventure et, on peut également ajouter le succès sur le sol américain de Marbles sur Stream, un jeu de course de billes “Massively Multiplayer Online” (oui, ça existe)…

Alors savoir que d’ici peu, les joueurs pourraient s’ouvrir à de nouveaux univers et découvrir des expériences inédites sur de nouvelles machines… La hype était à son paroxysme ! Hélas… La réalité a au final fait place à un paysage bien morose.

La PlayStation 5 et les Xbox Series sont maintenant disponibles depuis quelques jours et confirment bien ce qu’on disait, l’attente était trop grande. Toutes deux sont introuvables malgré des lancements contrôlés, des mises en vente presqu’anonymes puisque, à la différence des années standards où des vidéos présentent de longues files d’attente pleines d’espoirs et de rêves (et de frustration), la queue se faisait cette année sur le web à coup de F5 et autre technique de rafraîchissement jusqu’au succès ou à l’abandon… Le constat est là : on aurait bien accueilli une nouvelle machine sous le sapin, au final, peu sont les élus.

Naturellement, ce lancement a pour beaucoup de personnes une saveur âpre teintée de jalousie et d’envie. Les stocks prévus pour le lancement étaient bien trop faibles et nombre de ceux qui attendaient avec impatience de mettre la main sur une machine, pour simplement jouer ou répondre à la hype, perdent leurs temps sur Le Bon Coin en espérant trouver une machine à un prix décent. Laissez tomber les gars, reprenez votre place dans la file d’attente.

Sony et Microsoft n’ont pas joué assez fin et aurait dû prévoir ce succès, mais ce savant mélange de virus, d’actualité stressante et de conflits internationaux a boosté l’envie de ces machines et réduit les possibilités de production… Bref, la misère. Et c’est pas faute d’avoir revu à la hausse les chiffres de lancement comme l’a fait le japonais (visant un stock initial de 11M contre 6M à l’origine) ! Ceci dit, il ne faut pas se voiler la face, ils ne sont pas totalement étrangers à ce lancement étouffant et où que vous soyez, vous les entendez probablement se frotter les mains.

Oui, la température est prise et elle est bonne, très bonne ! Les machines sont parties très vite et confirment bien une tendance positive pour tous les constructeurs. Cependant, ils ont bien tous créé de l’engouement et maintenant, de la déception ! Même Nintendo, qui ne lance pourtant rien (pas même des jeux #sarcasme), n’a pas manqué de se retrouver en rupture une bonne partie de l’année. Alors vous pourriez prendre la défense des constructeurs et dire que nous sommes bien ingrats, que nous aurions nous-même souhaiter obtenir la console aux frais du constructeur, comme les Chièze ou Gamekult, et vous n’auriez pas tout à fait tort. Mais, comme les autres, nous faisons la queue et ça ne nous dérange pas.

Parce que là, les gens se battent en ligne, s’insultent et se jalousent, tout ça pour jouer à une démo des fonctions d’une manette, un DLC à 60 boules ou un jeu gratos pour faire baver les ados fans de streaming… À l’heure actuelle, les PlayStation 5 et Xbox Series n’ont pas grand chose à nous proposer et le fait que nous pestions comme des gosses incapables d’attendre confirme qu’il y a quelque chose de pété dans la mentalité des joueurs, et fait le bonheur des scalpers, ces gars sans race qui, bizarrement, arrivent toujours à trouver des machines et les revendent à des prix ahurissants.

Observez plutôt, voyez comme c’est grotesque et posez-vous des questions ! Est-ce normal d’attendre sur eBay de trouver une console comme un chien attend son maître à la porte ? Est-ce normal de voir que des joueurs donnent rendez-vous à des scalpers pour un échange de consoles et finissent par la voler ? Est-ce logique de faire une grosse fête pour promouvoir le lancement de sa console alors qu’on a même pas prévu de quantités suffisantes pour satisfaire son public ?

Alors, loin de nous de vouloir ruiner vos espoirs, nous avons hâte d’y poser nos mains aussi, qu’elles soient PlayStation 5 ou Xbox Series, nous avons hâte d’enfin goûter à cette génération mais sachez que, tous les jeux qui sortiront sur ces nouvelles machines sortiront également sur les consoles antérieures et que, de l’aveu de Jim Ryan, CEO de Sony de la marque PlayStation, les jeux marquants de la PlayStation 5 (pour exemple), n’apparaitront pas avant 2022. Et d’ici là, vous avez bien de quoi mettre à jour tout votre salon.

Donc, plutôt que de rager, pester et maugréer sur Twitter, faisons ensemble ce travail sur nous et acceptons la situation présente. Prenons notre mal en patience et croisons les doigts. Ces machines finiront bien par arriver entre nos mains et nous proposer ce que nous attendions le plus. Et surtout, réjouissons-nous, car cette année, nous n’aurons probablement pas le droit à … ouais non… En fait, il y a déjà des idiots qui se sont amusés à fracturer leurs consoles pour la célébrité…