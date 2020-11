Travis Scott pond une pub complètement WTF pour la PlayStation 5

Fort de son statut de “partenaire créatif et stratégique” pour PlayStation 5, Travis Scott s’est fendu d’une étrange publicité pour la nouvelle machine de Sony. Les pubs bizarres, ce n’est pas une première pour Sony, qui avait fait appel à David Lynch pour illustrer la sortie de la PlayStation 2 dans un petit film conforme à l’image qu’on se fait du réalisateur.

Mais dans la vidéo de Travis Scott, ce n’est pas tant l’univers mis en scène qui est bizarre que le film lui-même. Programme d’une grosse dizaine de minutes, le film commence de manière assez classique, avec le rappeur sur un fauteuil bricolé, dans le désert, face à un écran géant qui lui montrera un montage des trailers des jeux annoncés pour la console de Sony.

Jusque-là, rien de moins que ce qu’on attend d’une publicité. Puis, Scott se met en scène dans une séquence un peu télé-réalité, où il va « par surprise » offrir des PS5 et quelques selfies à des jeunes pris au hasard dans la rue. On enchaîne ensuite avec un mini concert de James Blake, seul au piano. Pourquoi cet interlude musical ? Pourquoi James Blake et pas Scott lui-même ? L’histoire ne le dira pas… Puis, la séquence suivante sera un hommage à Pop Smoke, rappeur assassiné en février dernier. Émouvant, probablement, mais on cherche encore le lien avec la sortie de la PlayStation 5…

Surprenant patchwork, Travis Scott a clairement eu carte blanche pour son film. Peu convaincant, le tout manque tout de même de cohérence, et de jeu vidéo : environ 2 minutes seulement sur les 10 minutes et 30 secondes de film…

Au-delà de cette vidéo, le rappeur a aussi designé des Nike Dunk Low aux couleur de PlayStation. Pour les obtenir toutefois, ce sera plus ou moins mission impossible : produites en 5 exemplaires seulement, les baskets ne sont pas à vendre mais à gagner dans un concours réservé aux résidents des Etats Unis… Rageant, d’autant que les sneakers, contrairement à la vidéo, étaient particulièrement réussies !