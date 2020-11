PlayStation 5 – Journal de guerre du premier jour de lancement

Aujourd’hui, 19 novembre 2020, est un jour spécial. C’est la sortie de la PlayStation 5, la dernière-née de chez Sony, ce qui marque officiellement le passage à la nouvelle génération de consoles. Et oui, La PS4 et la Xbox One ne sont plus qu’un souvenir qui va peu à peu s’effacer dans nos esprits. Mais cette journée du 19 novembre fut également une journée d’illusions et de désespoir pour bon nombre de joueurs n’ayant pas précommandé la console. En effet, malgré un stock (inconnu mais bien existant), l’acquérir en ce jour était une mission des plus ardues. Retour d’une guerre qui a mis quasiment tous les sites marchands à terre.

Tout d’abord, il faut savoir que plusieurs enseignes avaient annoncé une remise en vente de la bécane à des heures différentes. 9h00 pour Boulanger, 10h00 pour Fnac, 13h00 pour Amazon pour ne citer qu’eux. Par conséquent, chacun avait donc son petit papier avec pour objectif de mettre le Saint Graal dans son panier. Seulement voilà, l’attente est tellement colossale qu’il n’a fallu qu’une poignée de secondes avant de faire tomber les serveurs rendant impossible l’achat. Les sites étaient tout bonnement down, inaccessibles. F5, F5, F5 F5, on essaye sur mobile, sur l’application, rien n’y fait, impossible d’approcher la console sans tomber sur une page d’erreur ou sur une fil d’attente virtuelle.

Boulanger, Fnac, Cultura, Cdiscount, même le géant Amazon, aucune enseigne n’a su contenir la masse d’utilisateurs désireux de PlayStation 5. Bien sûr, certains chanceux ont réussi à mettre la main dessus, ou à la commander pour une livraison mi-décembre. Chaque guerre a ses victorieux. On précise que ces ruptures et ses problèmes concernaient aussi bien la console en Standard Edition que la Digital Edition.

Cette situation surréaliste est un record et semble même dépasser les jours de promotions et autres opérations Black Friday. Il faut dire qu’avec tous les magasins physiques fermés, tout le monde s’est précipité sur leurs sites. Outre cette raison, l’engouement autour de la PS5 est bel est bien gargantuesque, ce qui promet de beaux jours pour Sony.

Et comme à chaque guerre, il y a des vautours, des charognards sans scrupule qui ont réussi à mettre la main sur une console (ou plusieurs !) avec pour seul objectif de la revendre au prix fort. Des annonces Ebay, Le Bon Coin proposant la console à plus de 2 000€ (on rappelle qu’elle est proposée à 500€ sur le marché) fleurissent. Nous n’avons pas les mots pour qualifier ce comportement outrancier et malhonnête. On vous déconseille fortement de vous tourner vers ces pratiques, même si l’attente est difficile.

Car oui, il nous reste (car oui, on fait partie du lot) plus qu’à patienter quelques semaines/mois avant de voir du réapprovisionnement de consoles. En espérant que ça ne soit pas trop long, c’est qu’elle nous fait bien de l’œil cette PlayStation 5. Aux chanceux qui l’ont déjà, profitez bien, on se retrouve très vite tous ensemble en jeu.