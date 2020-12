PS5 – Le marché noir plombe les résultats chez Sony

Les batailles et sacrifices (financiers !) nécessaires à l’obtention d’une PlayStation 5 depuis sa sortie en font un objet de désir au-delà du raisonnable. C’est en effet aussi parce qu’on ne peut pas en avoir qu’on la veut, cette PS5 ! (On ne peut pas encore vraiment dire que ce soit le line-up qui ait fini de nous convaincre)

Une aubaine pour Sony, puisque la situation transforme sa machine en bijou, et même en fantasme, tant nous sommes peu à avoir pu la toucher du doigt. Quel meilleur coup de pub que celui-là ? Du moins, c’est ce qu’on pensait.

Or, il s’avère que les pratiques des scalpers, ces revendeurs qui s’accaparent une grande partie des consoles disponibles (en les achetant automatiquement dès leur mise en vente grâce à des bots, notamment) nuisent fortement à l’économie de la PS5, et pourraient même la plomber sur le long terme.

Bloomberg rapporte en effet qu’un modèle économique sain pour une machine à sa sortie tourne autour d’un jeu vendu pour chaque console écoulée. Au Japon, il s’est vendu 213 000 PS5, mais seulement 63 000 jeux ! Soit un ratio inférieur à 1 jeu pour 3 consoles. On parle certes ici de jeux physiques, et les ventes de copies numériques ne sont pas prises en compte, ni même les jeux PS4 rétro-compatibles – il n’est pas impossible, au contraire, que certains acheteurs de PlayStation 5 ait attendu leur console pour jouer à The Last Of Us Part II sans le bruit du ventilateur… Cependant, même en tempérant ces chiffres, les analystes notent que les consoles “actives” sont bien moins nombreuses que les consoles vendues.

Une situation, qui, si elle durait pourrait avoir de véritables conséquences sur le marché. Des éditeurs envisageraient déjà le report de certaines sorties. Dans un paysage vidéoludique next-gen au catalogue déjà clairsemé, ce ne serait pas la meilleure des nouvelles…

En Angleterre, c’est la politique qui s’en mêle, un groupe de parlementaires ayant appelé à légiférer pour endiguer le phénomène des scalpers. Il faut dire que la revente de PS5 sur eBay aurait rapporté un total de 28 millions de Dollars (23 millions d’Euros) !

Sony prévoit de pouvoir livrer 7,6 millions de PS5 d’ici la fin de l’année fiscale, soit Mars 2021. Cela va nous paraitre encore très long…