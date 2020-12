PS5 – La DualSense face à son propre “Joy-Con Drift” ?

Mauvaise nouvelle pour les quelques heureux possesseurs de PlayStation 5, et probable le début d’un bad buzz pour Sony : sa manette next-gen, baptisée DualSense, connaitrait les mêmes soucis de “drift” que les Joy-Cons, les manettes Switch.

Ces dernières sont en effet victime d’un problème récurrent depuis la sortie de console hybride de Nintendo. Au bout d’un certain temps d’utilisation, variable selon les joueurs, le joystick gauche se met à ne plus répondre correctement, et des mouvements sont enregistrés alors même qu’on ne touche pas à la manette. Autant dire que les jeux deviennent injouables.

Le problème est largement admis par Nintendo, et a conduit à des class actions (des actions en justice groupées) aux États-Unis, mais la firme n’a toujours pas réussi à le résoudre autrement que par un échange de la manette, malgré les différentes mises à jour du système et la sortie depuis d’un nouveau modèle, la Switch Lite.

Or, des joueurs sur Reddit se sont plaints de ce même problème sur leur toute nouvelle DualSense. Bien entendu, l’info reste à prendre avec des pincettes, et on ne sait pas comment ces mêmes joueurs se sont comportés avec leur manette, si celle-ci est tombée, si elle pu se trouver sous une tasse de café renversée, ou simplement n’être qu’un modèle défectueux parmi une majorité de manettes fonctionnelles. Il n’est pas non plus à exclure que ce sont des joueurs qui cherchent juste à créer un buzz, comme d’autres soufflaient la fumée de leurs cigarettes électronique sur les Xbox Series X…

Cependant, les témoignages se multiplient sur le forum, et pourraient venir nuire à l’excellente réputation qu’avait la DualSense jusqu’ici. De quoi enrayer un peu les ventes de machines ? Probablement pas. La folie autour de la PlayStation 5 semble installée pour quelques mois au moins, le simple acte d’achat s’étant transformé en véritable chasse au trésor. Et puis, la Switch, pour laquelle le problème est avéré et reconnu, ne s’est jamais aussi bien portée en termes de ventes…