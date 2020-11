La DualSense de la PlayStation 5 maintenant compatible avec Steam

Les qualités de la nouvelle manette de Sony pour sa PlayStation 5, à savoir la Dualsense, ne sont plus à démontrer tant la presse et les joueurs l’utilisant sont unanimes, il s’agit là du meilleur pad jamais sorti pour une PlayStation. Retour haptique convaincant, fonctionnalité gyroscopique, meilleure ergonomie et agréable en main, autant dire qu’on est là face à un objet de jeu à la pointe de la technologie, même si l’autonomie aurait pu être meilleure.

Alors l’une des questions que la populace se posait jusqu’à présent était de savoir si cette DualSense serait supportée par le jeu sur PC et notamment sur Steam, avec bien évidemment la totalité des fonctionnalités propres à cette dernière qui viennent avec. Sachez que Valve vient de livrer un premier élément de réponse puisque la manette est dès à présent compatible avec Steam via la dernière update de sa plateforme. Il faut par contre avoir accepté les mises à jour client encore en bêta pour pouvoir en profiter pour le moment.

Et lorsque l’on parle de premier élément de réponse, c’est tout simplement parce que Valve prévient dans le descriptif de l’update que les fonctionnalités haptique et gyroscopique, ainsi que d’autres features avancées n’étaient pas pour le moment supportées. Si cela peut sembler être une mauvaise nouvelle, cette précision laisse aussi espérer que tout ceci arrivera plus tard. On rêve même de pouvoir profiter des gâchettes et vibrations haptiques sur nos PC prochainement.

L’idée n’est d’ailleurs pas ridicule, puisque Sony semble miser de plus en plus sur le marché du PC, avec très récemment les sorties de jeux comme Death Stranding, Detroit: Become Human ou encore Horizon Zero Dawn. Une nouvelle manne financière pour le géant japonais qui pourrait bien flatter les joueurs PC en leur offrant une DualSense aux fonctionnalités complètes sur leur machine. Wait and see, comme dirait l’autre.