Horizon Zero Dawn PC dévoile le patch 1.07 sur l’optimisation des shaders

Serait-ce enfin le saint patch tant attendu par les fans ? Le 7 août dernier, beaucoup de joueurs PC ne possédant pas la console PlayStation 4 sont aux anges. Ils vont enfin pouvoir profiter du titre, déjà mythique, qu’est Horizon Zero Dawn et en plus dans sa version Complete Edition, disponible sur Steam. C’est pas beau ça ?

Mais bien vite, c’est l’ascenseur émotionnel. Les joueurs râlent ! Problème d’optimisation, crashes réguliers et temps d’optimisation avec le matériel (notamment la carte graphique) bien trop long ! Bref, pas une des entrées les plus réussies pour un jeu hautement demandé sur PC.

Il aura donc fallu trois patchs au studio de développement Guerrilla (du 1.02 au 1.04) pour corriger les problèmes liés aux crashs fréquents. Et c’est après trois mises à jour que les développeurs ont enfin réglé le second problème avec la 1.07 majeur du jeu : l’optimisation des shaders.

Ok, mais un “shader”, c’est quoi ? Pour faire simple, il s’agit d’un programme informatique conçu pour paramétrer une partie du processus de rendu visuel réalisé par la carte graphique. Donc si votre carte graphique ne sait pas gérer, ou a du mal à gérer ça, le jeu ne pourra pas fonctionner correctement, entraînant ces tant détestés lags, pertes de FPS, voire même plantages du jeu.

Autre gros soucis (toujours dans l’optimisation), le temps interminable que met le jeu à se paramétrer par rapport à votre matériel. “Cela peut prendre quelques minutes”. Non, cela va prendre une bonne demi-heure facile. Et chez New Game Plus, on est plutôt sûrs de nos machines, donc ce n’est même pas un soucis de matériel mal adapté (ça, c’est pour les petits malins du fond qui pensent que c’est parce qu’on possède des PC de papy).

Après avoir lancé rapidement le jeu, il se trouve que oui, ce long laps de temps est nettement diminué.

Le jeu est donc, à première vue, en bonne voie d’optimisation. Il reste, certes, encore quelques petits soucis à corriger, mais il faut se dire que le principal a donc été fait avec ce patch tant attendu. Nous espérons, en tout cas, pouvoir enfin profiter de ce magnifique titre avant la sortie de son petit frère prévue pour 2021 (et pour ce deuxième opus, si Playstation pouvait nous gratifier d’un bon doublage français, ça serait bien aussi).