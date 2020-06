Horizon II: Forbidden West fait le plein de nouvelles informations

Temps fort de la dernière présentation PlayStation 5, Horizon II: Forbiden West s’est révélé au grand jour à coup de trailer. Cette première approche nous a permis d’apprendre que le jeu sera bien une suite directe du premier épisode, que l’on y incarnera toujours la vaillante Aloy et qu’il sera une exclusivité PS5. Quelques jours plus tard, le studio Guerilla Games décide de nous apporter une poignées de détails supplémentaires à travers une vidéo inédite.

Son titre était transparent, mais Horizon II: Forbidden West repousse ses frontières et prend place de l’état de l’Utah jusqu’au Pacifique Ouest, ce qui était autrefois l’Amérique. La carte sera légèrement plus vaste que celle du premier épisode. L’on voyagera entre vallées, déserts, marais putrides, anciennes cités en ruines, bref, on verra du pays. On précise également que l’on pourra explorer davantage les fonds marins pour toujours plus de découvertes.

Le grand mystère de ce Horizon II: Forbidden West sera cette matière rouge provoquant l’effondrement de la faune et de la flore. Celle-ci détruit tout sur son passage, jusqu’à alterner la météo. Le bestiaire sera naturellement plus fourni avec une dizaine de nouvelles créatures mécaniques à affronter. Parmi elles, on peut citer :

les Shell-Snappers, sortes d’immenses tortues gardiennes

les Snapmaws prêts à vous attaquer sous l’eau

les Sunwings, oiseaux qui vous attaqueront à vue

les Tremor Tusks, redoutables mammouths de guerre

De même, de nouvelles tribus seront de la partie. Certaines seront bienveillantes, d’autres agressives et pourront corrompre les machines sauvages à leur avantage pour partir en guerre.

Mais le point le plus important de cette vidéo concerne les temps de chargement. En effet, il est annoncé que ces derniers seront quasiment instantanés, que ce soit pour le lancement de la partie que pour les voyages rapides. En somme, l’action sans temps mort.

Horizon II: Forbidden West est prévu exclusivement sur PlayStation 5 pour 2021. Oui, le titre ne sera pas disponible pour la sortie de la console.