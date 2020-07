Horizon: Zero Dawn – Le n°1 des ventes Steam est un jeu… PlayStation !

Si vous êtes un joueur PC, l’info ne vous aura probablement pas échappé, Horizon: Zero Dawn ne sera bientôt plus strictement une exclusivité PlayStation, et sera jouable sur PC. Comme Death Stranding, dans quelques jours, ou Persona 4 Golden le mois dernier… Mais ce qu’on n’avait peut-être pas vu venir, c’est à quel point le jeu est attendu : il est en effet en tête des ventes Steam alors même qu’il n’est qu’en précommande… Cela promet pour la sortie effective !

Au-delà su succès du jeu, on peut y voir deux éléments un peu contradictoires. Tout d’abord, côté gagnant, on peut trouver la stratégie de Sony assez maligne. Sorti au printemps 2017, le jeu a probablement fini sa carrière commerciale sur PlayStation 4. Sa sortie PC et le succès qui est visiblement au rendez-vous permet donc à Sony de continuer à capitaliser sur le titre, et à remplir encore un peu le tiroir-caisse, ce qui ne fait jamais de mal. Et puis, avec le deuxième épisode à l’horizon (ahah !), le jeu pourrait bien séduire quelques joueurs PC et les convaincre de s’offrir la PlayStation de nouvelle génération ?

Et justement, le line up PlayStation 5, c’est l’autre face de cette stratégie. Celle qui nous inquiète un peu plus. Le succès de la PlayStation 4 est en premier lieu dû à son catalogue et à ses exclus, dont Horizon: Zero Dawn, mais aussi des jeux comme Persona 5, Final Fantasy VII ou les jeux de Naughty Dog… C’est aussi justement le manque de gros titres exclusifs qui a empêché les Xbox One de vraiment s’imposer.

Microsoft semble avoir compris ses erreurs – la société ayant acquis pas mal de studios de développement, et présenté un premier line-up third party, certes controversé, mais particulièrement diversifié, comme pour répondre à ces critiques. Mais dans le même temps, Sony semble perdre ses exclus une à une : des Yakuzas ou Kingdom Hearts qui échouent sur le Game Pass, un Death Stranding en “exclu console” (donc pas exclu et dispo sur PC…), la fin des accords avec Quantic Dreams, et maintenant Horizon: Zero Dawn – dont la suite était à peu près la seule grosse exclusivité vraiment marquante du line-up PlayStation 5 présenté en juin dernier – qui s’échappe sur PC…

Si l’arrivée du titre est une excellent nouvelle pour les joueurs PC, elle vient néanmoins alimenter des inquiétudes déjà assez nourries sur la capacité qu’aura Sony à fournir un line-up vraiment solide pour la sortie de sa nouvelle machine… Horizon: Zero Dawn sera dispo sur PC via Steam mais aussi l’Epic Games Store dès le 7 aout prochain.