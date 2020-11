PlayStation 5 – Les captures vidéo liées aux trophées seront désactivables

Nul besoin de vous rappeler que la très attendue PlayStation 5 sort d’ici quelques jours en France. La console fait déjà parler d’elle à travers plusieurs annonces et polémiques. On peut ainsi citer le litige entre Sony et Platestation, une société indépendante qui cherchait à vendre des coques personnalisées pour la nouvelle console.

Ce que vous ignorez peut-être par contre, c’est que parmi les nombreuses nouvelles fonctionnalités qu’apporte la PS5, l’une d’entre elles ravit déjà les chasseurs de trophées chevronnés, qui prenaient plaisir à revisionner la galerie de captures de leur collection d’exploits virtuels.

Ce n’est désormais plus seulement une simple capture d’écran qui est enregistrée lors de l’obtention d’un trophée (prise souvent trop tard pour afficher l’action), mais bien une courte vidéo immortalisant vos moments décisifs pour les ajouter automatiquement à votre bibliothèque.

Malheureusement, certains joueurs se sont vites aperçus que ces courtes vidéos prenaient rapidement énormément de place sur le SSD, ce qui oblige à devoir trier ses captures après chaque nouveau jeu pour ne pas surcharger la mémoire de la console en quelques jours à peine.

Sony a donc entendu les nombreux retours des chanceux ayant pu déjà se procurer la PlayStation 5. Le constructeur annonce d’ores et déjà une prochaine mise à jour incluant la possibilité de ne pas sauvegarder systématiquement une vidéo pour chaque trophée gagné, de la même manière que les captures de photos sur PS4 qui étaient en option.

Même si pour certains, ce point semble n’être qu’un point noir parmi l’océan de correctifs et ajouts nécessaires pour une accessibilité optimisée de la nouvelle console de Sony, il est agréable de voir que la PS5 ne se fait pas attendre pour améliorer son système afin de rassurer les joueurs quant à l’évolution de leurs machines.

Reste à savoir quand cette amélioration verra le jour, et quels autres changements sont prévus dans le but d’optimiser l’utilisation de la PS5.