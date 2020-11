P.T. – Konami décide de retirer la rétrocompatibilité PS5

Décidément, Konami a la rancune tenace, pour ne pas dire ridicule. Petit rappel : P.T. est la démo jouable (Playable Teaser) du remake de Silent Hills, développé par Kojima Productions en partenariat avec le célèbre réalisateur Guillermo del Toro. Bien que simple démo, le jeu a rencontré un succès certain et les fans de la série ont très vite montré leur engouement à ce que Kojima se penche sur un remake de ce monument du jeu d’horreur.

Malheureusement, décembre 2015, Kojima se voit contraint de quitter Konami suite à des tensions avec le groupe. La rancune du studio fut tellement forte vis-à-vis du créateur qu’il a même été interdit (via une lettre d’avocat de Konami) de participer à sa remise de prix des Games Awards 2016 pour la sortie de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Cela pour vous dire à quel point la situation fut tendue.

Avec ce départ, Hideo se retrouve dans l’impossibilité de poursuivre son projet tant fantasmé par les fans étant donné que Konami est propriétaire de la licence Silent Hill. S’en est suivi, le retrait de P.T. sur le PlayStation Store, et seuls ceux qui avaient téléchargé la démo avant toute cette affaire, pouvaient encore en profiter.

Dans l’affaire qui nous intéresse aujourd’hui, il a été révélé par nos confrères américains de chez Polygon que Konami a été encore plus loin et s’est arrangé pour que démo ne puisse plus être transférable sur PS5 et ainsi de profiter de la rétrocompatibilité de la console. Les premiers soupçons se sont d’abord tournés vers Sony qui a vite réagi en affirmant que ce retrait était, avant tout, une décision de l’éditeur (Konami).

Là où ça devient ridicule, c’est que, comme dit plus haut, Konami possède les droits de la licence. Le studio peut donc disposer P.T. comme bon lui semble, alors pourquoi shut down la démo alors qu’elle est tellement appréciée par les fans ? Simplement parce que c’est un produit créé par Kojima. Cela prouve encore une fois, que la fierté des éditeurs passe avant le plaisir des joueurs.

Il ne reste plus qu’a espérer que le remake du jeu annoncé en juin et qui sera développé par Japan Studio (une filiale de Sony Interactive) sera à la hauteur de ce que P.T. aura su nous offrir. Mais sans le savoir-faire de Kojima et de del Toro, rien n’est sûr.