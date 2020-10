Des coques personnalisées pour le lancement de la PS5 ?

Alors que la sortie de la PS5 approche à grands pas, les joueurs évoquent de plus en plus l’éventualité de pouvoir customiser à volonté la machine. On ne sait pas si vous vous souvenez, mais la PS4 offrait déjà cette possibilité, tout du moins en ce qui concerne le tout premier modèle, celui possédant une partie mate et une partie brillante. Sony avait alors tenté une percée dans le commerce de la customisation, il était donc possible d’acheter une coque de couleur afin de remplacer la partie brillante, et ainsi mettre un peu de couleur sur ce bloque noir.

L’initiative était plutôt intéressante, mais finalement très limitée, d’autant plus que si le design de la première PS4 permettait cette petite coquetterie, ce n’était plus le cas lors du passage à la PS4 Slim. Pourtant autant Sony ne semble pas se décourager puisqu’on a bien compris en voyant la vidéo démontage de la PS5, qu’il serait d’une facilité enfantine de décrocher les coques de la machine, afin de les remplacer par quelque chose de plus à notre goût. Si le constructeur japonais n’a pour le moment rien annoncé d’officiel, il faut croire que d’autres ont déjà pris les devant afin de répondre à la demande des joueurs, en leur offrant la possibilité de se procurer des coques colorées pour le lancement de la PS5.

Le site internet PlateStation 5 propose donc des coques pour le lancement de la console, avec 5 coloris disponibles : noir, bleu, rouge, camouflage, et chromatique. En ce qui concerne la PS4, la touche de couleur vous en coûtait 25 euros, mais sur PS5, sachant qu’il ne s’agit pas de produits officiels PlayStation, il vous en coûtera environs 35 euros. Alors quand vous aurez payé la console 600 euros, possiblement une seconde manette à 70 euros, ainsi qu’un jeu auréolé de la nouvelle taxe portant son prix à 80 euros, aurez-vous envie de claquer 35 euros supplémentaires pour un simple changement de couleur ?

En ce qui nous concerne, nous attendrons bien gentiment les coques officielles afin de voir ce que Sony nous a préparé, et à quel prix. On imagine que nous pouvons toujours rêver pour voir des choses aussi impressionnantes que le design Spider-Man qui avait pas mal tourné sur la toile, mais avant d’en arriver là, il y a déjà le potentiel pour nous sortir des design sympa et surtout, on l’espère, de bon goût.