La PS5 reçoit une nouvelle mise à jour corrigeant 2 bugs majeurs

Si vous avez le plaisir d’être enfin propriétaire d’une PS5, vous avez aussi peut-être eu le déplaisir de vous retrouver avec des bugs et autres problèmes en tout genre, allant du coil whine (bruit électromagnétique) au ventilateur trop bruyant, en passant par la suppression pure et simple de certains de vos jeux après installation. Nous vous proposions d’ailleurs il y a quelque jour notre article recensant les divers problèmes rencontrés par les utilisateurs, PS5 et Xbox Series confondues.

Certains soucis ont déjà pu être résolus soit par la précédente mise à jour de la PS5, soit par l’emploi de certaines manipulations, mais malheureusement, comme vous vous en doutez, tout n’allait pas être derrière nous après seulement deux semaines de commercialisation. Aujourd’hui Sony nous sort donc une nouvelle mise à jour pesant tout de même 868Mo et portant le joli nom de 20.02-2.26, qui résoudra peut-être les problèmes de certains. Outre les habituelles améliorations de performances et de stabilité du système, que nous apporte cette nouvelle version du firmware ?

Nous n’avons pas été touché, mais certains avaient eu le malheur de voir des jeux installés depuis un support physique, supprimés de leur bibliothèque. Voilà donc un premier problème qui devrait être résolu avec la nouvelle mise à jour. Le second et dernier bug que cette dernière corrige normalement aussi, est l’impossibilité de recharger sa manette Dualsense depuis le port USB Type-A de la façade de la PS5.

Si vous n’aviez rencontré aucun de ces deux problèmes mais que d’autres vous donnent des sueurs froides, nous sommes désolé, mais il va falloir prendre votre mal en patience en attendant une nouvelle mise à jour. Dans le cas de problèmes majeurs, nous ne pouvons par ailleurs que vous conseiller de contacter le SAV PlayStation ou même votre revendeur, vous pourriez très bien être encore dans les temps pour bénéficier d’un échange à neuf sur une éventuelle garantie déballage.