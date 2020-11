Comment profiter sur PS4 de la PS Plus Collection sans avoir de PS5

Il n’est pas facile pour Sony d’avoir une réponse appropriée au Game Pass de Microsoft. Néanmoins, le géant nippon ne s’est pas laissé abattre et a su jouer tout d’abord ses cartes habituelles, avec des exclusivités à faire pâlir d’envie n’importe quel fan pro-Xbox, mais aussi en proposant la PS Plus Collection. Ce nouveau service, inclus avec l’abonnement PS Plus classique, permet à tout détenteur d’une PS5 de jouir des principaux jeux sortis sur la gen’ précédente sans frais autre que celui de leur abonnement. Et aujourd’hui, nous allons voir ensemble comment en profiter sur PS4.

Avant tout, vous devez avoir un ami, une connaissance ou un membre de votre famille qui possède une PS5. Bien entendu, cette connaissance doit être prête à vous aider. Ensuite (et c’est le plus important, vraiment) : assurez-vous d’avoir un abonnement PlayStation Plus. Maintenant que vous avez et l’ami, et le PS Plus, il vous suffit simplement de connecter votre compte PSN sur la PS5 de votre ami/famille.

Une fois que vous vous serez connecté avec votre compte sur cette console, vous pourrez constater après quelques minutes et une re-connection sur votre propre console que vous bénéficiez désormais de la sélection PS Plus Collection gratuitement. Et pour les plus curieux, évidemment, voici la liste des jeux disponibles via la PS Plus Collection :

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous: Second Son

Ratchet et Clank.

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: The Thief’s Ending.

Batman : Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition.

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X.

Persona 5

Resident Evil VII

De plus, d’après Sony, il se pourrait que dans les mois à venir l’offre s’élargisse avec de nouveaux ajouts, alors c’est le moment où jamais de tester la manipulation avec un ami !