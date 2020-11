Comment transférer vos sauvegardes PS4 vers votre PS5 ?

Nous sommes le 21 novembre 2020 et si vous êtes sur cet article c’est que vous aviez précommandé votre PlayStation 5 dès que possible, ou que vous êtes sorti victorieux de la fameuse guerre du 19, et que votre nouvelle console est déjà bien au chaud dans votre foyer. Quel que soit le cas de figure, vous venez de déballer la bête, et vous vous demandez surement comment transférer les sauvegardes de vos jeux PS4.

Tout d’abord, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous donner les manipulations à réaliser, sachez que si vous avez acheté un jeu PS4 avec mise à niveau vers la PS5, le transfert de sauvegardes ne sera pas nécessairement possible.

Vous pourrez transférer les fichiers sur la consoles, pas de souci, mais en lançant la version PS5, vous aurez la mauvaise surprise de constater que votre sauvegarde n’y figure pas. C’est le cas pour le moment de Spider-Man Remastered (bientôt possible), ou encore de DiRT 5, alors ne vous affolez pas si vous ne trouvez pas votre sauvegarde, ce n’est pas un défaut de la console, mais juste que le jeu ne prend pas encore cette fonctionnalité en charge.

Pour les jeux PS4 sans mise à niveau spécifique, tout fonctionnera parfaitement, et vous pourrez reprendre votre partie là où vous l’aviez arrêté. Mais avant d’en arriver là, il va falloir suivre l’une des étapes suivantes pour récupérer vos fichiers.

Transfert via le réseau Wi-Fi ou câblé en Ethernet

La première solution sera de connecter votre PS4 à votre PS5 via votre réseau Wi-Fi. Pour se faire, rendez-vous dans vos paramètres réseaux sur chaque machine afin de vous connecter au même réseau. Ensuite, vous devrez depuis votre PS5, vous rendre dans les paramètres système, puis dans la section transfert de données. Pour la suite, vous n’aurez qu’à vous laisser guider et tout devrait bien se dérouler. Pour une vitesse de transfert plus importante, il est parfaitement possible de connecter les deux machines entre elles au moyen d’un câble Ethernet.

Transfert via le Cloud

Si la solution en réseau ne vous convient pas, il est aussi possible en transférant au préalable vos données de sauvegarde sur le Cloud PlayStation, de les récupérer directement sur votre PS5 en y associant le même compte PSN. Il vous faudra aussi être abonné PS+ puisque seuls les abonnées ont accès à ce service en ligne. Si vous l’êtes, alors cette solution pourrait bien être la plus pratique pour vous étant donné que c’est celle qui requiers le moins de manipulations, d’autant plus si vous sauvegardiez vos données dans le Cloud automatiquement.

Si vous avez besoin de transférer au préalable vos données dans le Cloud il n’y a rien de plus simple, rendez-vous dans les paramètres, suivez avec la gestion des données, et enfin lancez le téléchargement en amont sur le Cloud.

Une fois la démarche effectuée, il ne vous reste plus qu’à vous rendre sur votre PS5 afin de lancer la récupération de données. Encore une fois, il faudra vous rendre dans la section paramètres, puis données sauvegardées, pour enfin vous rendre sur stockage dans le Cloud comme indiqué par nos captures d’écran.

Transfert via un espace de stockage externe

Enfin, la dernière solution qui vous sera certainement familière si vous avez l’habitude de récupérer vos différentes captures d’écran sur une clef USB, celle du transfert basique sur un espace de stockage externe, pour ensuite tout rebalancer sur votre PS5.

Voilà qui vous permettra donc de transférer toutes vos données de sauvegarde et de profiter sereinement de vos jeux sans avoir besoin de recommencer toutes vos aventures. Si vous souhaitez un petit complément d’information, la chaîne YouTube PlayStation Support ne manquera pas de vous venir en aide, avec du contenu sous-titré en français, dont on vous laisse pour terminer, la vidéo sur le transfert de sauvegardes.