BugNextGen, beaucoup de problèmes, mais quelques explications

Depuis quelques jours, les plus chanceux d’entre vous ont la chance de voir trôner sur leur meuble télé une console next-gen (enfin, on peut dire une console de gen’ actuelle maintenant). Une joie intense qui, hélas, souffre de quelques déboires pour certains, qui font état de menus problèmes sur des consoles supposées fiables. Un phénomène si important, qu’il a désormais le droit à son propre hashtag, #BugNextGen. On va donc essayer de mettre en lumière les différents problèmes, et les quelques solutions que nous avons trouvé.

Xbox Series X

Microsoft peut se réjouir, sa toute dernière machine semble exempt de bugs de masse, malgré de très rare cas remontés grâce au #BugNextGen qui semblent plus appartenir au défaut d’une machine en particulier, plutôt qu’un problème commun. Néanmoins, la fonction de Quick Resume, tant vantée par la firme américaine semble avoir été “nerf” pour ses débuts, permet seulement à 4 jeux tout au plus de fonctionner en commun pour le moment.

Peu de détails sur ce problème, mais les critiques spécialisées ayant été unanimes sur la qualité de la fonctionnalité phare de la Xbox Series X, confirment bien la possibilité d’un downgrade temporaire voulu par Microsoft.

PS5

C’est un peu la Cour des Miracles sur Twitter depuis deux jours, avec de plus en plus de vidéos de PS5 au sound design plus proche d’un hélicoptère de l’Agence tous Risques que d’une console next gen’. Une douche froide pour de nombreux utilisateurs qui, après une PS4 assez bruyante en fin de cycle, voyait dans la PS5 un avenir exempt de tout bruit de fusée. Jugez plutôt :

Bonne nouvelle pour ceux qui auraient ce problème, deux solutions existent. La première consiste bien entendue à renvoyer la console chez le constructeur, et la seconde, elle, vous demandera de mettre un peu les mains de le cambouis. Tout d’abord, nous insistons bien sur le fait que nous ne conseillons la manipulation suivante qu’aux gens ayant l’habitude du trifouillage de machine. Car ici, en fait le problème résulterait d’une petite étiquette ayant bougée pour venir se coller à côté du ventilateur de la console. Pour les braves voici le lien en question :

Update Fixed it! ✅ Ruled out coil whining

✅ Reproduced sound with air (unplugged)

✅ Sound not from the bearings (side) ➡️ Object in the way? Used Security Torx to open fan case and found that a sticky label got lose and in the way. Removed label. Issue fixed. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/blqHuER44L — Frank™ (FS7N) | WFH 🏡 (@Frank_Supercell) November 20, 2020

Toujours avec la PS5, la console semble avoir quelques problèmes en mode repos, en tout cas, pour ceux l’ayant activé lors des deux premiers jours. Un incident que Sony a tenté de freiner, et conseillant de ne pas utiliser la fonctionnalité trop souvent jusqu’à l’arrivée d’un patch. Les conséquences sont assez variées, allant du plantage de la console jusqu’à l’effacement de sauvegardes. Un problème aussi bien lié à la console, qu’aux jeux en eux même, comme l’atteste cette sortie de James Stevenson, community director chez Insomniac Games.

Yes, overall they are low occurrence, but we are aware of some issues, particularly around rest mode and the team is working on fixes for the issues cropping up the most. — James Stevenson (@JamesStevenson) November 17, 2020

Les bugs sont peu fréquents d’une manière générale mais nous avons connaissance de plusieurs problèmes, problèmes particulièrement liés au mode Repos. L’équipe travaille actuellement sur des correctifs visant les problèmes qui surviennent le plus.

Enfin, cerise sur le gâteau périmé, certaines consoles ne fonctionnent plus du tout, allant jusqu’à empêcher le disque de jeu de sortir de la console :

Comme je l'avais déjà dit. Mon copain jouait à AC Valhalla depuis 4h environ, la console s'est coupé comme si on la débranchait. Impossible de la rallumer (voir vidéo) et impossible de passer en mode sans échec. On ne peut pas sortir le cd par ailleurs. #BugNextGen pic.twitter.com/OFsPf793CH — camille_dvrs (@camille_dvrs) November 23, 2020

Une véritable cascade de mauvaises surprises, qui hélas font finalement de la PS5 une console comme les autres, une console qui aura eu un début de vie complètement buggué. Néanmoins, nous espérons que Sony prendra très prochainement la parole pour rectifier les problèmes liés au #BugNextGen. De votre côté, si vous avez vu d’autres bugs, n’hésitez pas à nous le mentionner en commentaire.