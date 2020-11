L’affaire fake smoke de la Xbox Series X – Ce qu’il faut en déduire et retenir

Revenons ensemble sur l’histoire de la fake smoke de la console Xbox Series X. Tout commence avec un tweet (qui semble aujourd’hui supprimé) de @AllGamesDelta_ montrant la nouvelle Xbox en train de dégager une fumée grisâtre dans un bruit inhabituel. Tout porte à croire qu’elle semble présenter un défaut technique. Le feu est déclaré sur les réseaux sociaux.

Ce n’est pas tant ce premier tweet qui nous intéresse mais la réponse faite par la page @Arek_Adamowicz. Celle-ci montre à son tour sa console en train de subir le même problème (il y répond d’ailleurs en nommant sa vidéo “Same”). Et là, c’est parti. Tweeter se réveille et très vite, c’est le brasier ardent.

Mais il y a un détail bien visible qui diffère de la première vidéo. Cette fois-ci, la fumée montrée n’est pas grisâtre mais très opaque et blanche (pas vraiment la couleur d’un système en train de griller). Sans compter qu’il y a aucun bruit suspect. Forcément, l’affaire remonte aux oreilles de Microsoft qui a très répondu (avec beaucoup d’humour) encourageant les utilisateurs à pas vapoter dans leur console. Oui, toute cette affaire est une vulgaire blague. Il n’y a aucun soucis majeur sur la console.

We can't believe we have to say this, but please do not blow vape smoke into your Xbox Series X. — Xbox (@Xbox) November 11, 2020

Avant Microsoft, c’était le Twitter de @XboxStudio qui dénonçait déjà la supercherie. En fin de compte, le plus important dans cette affaire n’est pas de savoir si la console a effectivement un soucis d’alimentation ou pas. Non, ce qu’il faut retenir, c’est que sur internet tout va très vite. Que la moindre petite information non-vérifiée peut très vite se transformer en un fait avéré. Sans oublier que Sony et Microsoft possèdent eux aussi leurs détracteurs “anonymes” et que depuis l’arrivée des réseaux sociaux, il est encore plus facile de porter le discrédit sur telle ou telle personne/marque sans avoir d’arguments convaincants.

On ne le répétera jamais assez mais soyez vigilants sur internet. Ne réagissez pas à chaud et prenez le temps d’analyser une information aussi vraie puisse-t-elle être. Amour, jeux vidéo et vérité.