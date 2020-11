Le patron d’Xbox donne des nouvelles d’Elden Ring, le prochain From Software

Litote : figure de style consistant à atténuer ses propos pour en augmenter les effets sur le lecteur. Exemple : Elden Ring est assez attendu par les fans du studio From Software.

“Assez attendu” ?! Les fans sont sur les nerfs !! Si le remake de Demon’s Soul servira d’amuse bouche luxueux – en tous cas pour ceux qui auront réussi à mettre la main sur une PlayStation 5 – c’est le prochain titre inédit du studio, Elden Ring, qui cristallise les attentes. D’autant qu’on ne connait pas encore grand-chose du jeu, si ce n’est ce trailer présenté lors du dernier véritable E3, en 2019.

Cependant, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Être à la tête de la marque Xbox peut par exemple fournir certains avantages, et c’est ainsi que Phil Spencer a pu s’essayer à Elden Ring, comme il l’a raconté au site Gamespot à l’occasion d’une interview. Rassurant, ses premiers retours sont bons, très bons, même !

« Pour avoir joué à tous les jeux de Miyazaki [Président de From Software et réalisateur des titres emblématiques du studio, NDLR] ces dix dernières années, c’est clairement son jeu le plus ambitieux. J’adore ses jeux, mais voir ici les quelques mécaniques de gameplay auxquelles il s’attèle, auxquelles lui et son équipe s’attèlent, et les voir travailler avec un autre créateur sur l’histoire… J’adore ! »

– Phil Spencer, cité par Gamespot

L’autre créateur en question n’est autre que George R.R. Martin, LE George R.R. de Game of Thrones, qui participe à l’écriture du jeu. Comme si on ne mourrait pas assez dans les jeux From Software…

Phil Spencer continue ensuite son concert de louanges sur Miyazaki, s’enthousiasmant de l’arrivée d’Elden Ring sur Xbox. On ne sait d’ailleurs pas grand-chose non plus du programme de sortie du jeu. Sur quelles machines sera-t-il disponible ? La page officielle mentionne bien les PlayStation 4, Xbox One et PC, mais qu’en est-il des nouvelles consoles ? Spencer tease-t-il ici une exclusivité, même temporaire ? Peu probable, mais ces derniers temps, avec Xbox, nous avons appris à ne plus nous étonner de rien !

Il se murmure dans la communauté des fans de From Software que de nouvelles infos sortiront à l’occasion des Games Awards. Rendez-vous donc le 10 décembre pour, peut-être, en savoir plus…