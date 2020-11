La PS5 plus performante que les Xbox Series X ? Microsoft s’explique

Avant de mettre en avant son offre de services autour du Game Pass, Xbox avait attaqué sa campagne de communication pour les Xbox Series X sur le thème de “la console la plus puissante”. On avait alors assisté à un concours de celui qui pisse le plus loin à base de téraflops et autres unités de mesures obscures

Mais déjà à l’époque, on l’avait souligné ici : ce ne sera pas tant les chiffres qui feront la différence que la façon dont les jeux seront optimisés. Et cela n’a pas loupé. Différents médias orientés tech ont pu constater que certains gros titres tournent visiblement mieux sur PlayStation 5 que sur Xbox Series X, et cela malgré, sur le papier, une console Sony techniquement inférieure à la machine de Microsoft.

Loin d’entrer dans une polémique, Microsoft a reconnu que sa console connaissait quelques soucis de performances sur certains jeux. On parle notamment d’Assassin’s Creed Valhalla ou de Dirt 5, qui tous deux affichent un taux d’images par seconde visiblement inférieur sur Xbox Series X. Un porte-parole de la société a ainsi déclaré :

« Nous sommes au courant des problèmes de performances que connaissent une poignée de jeux optimisés (sic !) sur Xbox Series X|S, et travaillons en ce moment même avec nos partenaires pour les identifier et les résoudre, afin de garantir une expérience optimale. Alors que cette génération de console vient tout juste d’arriver, nos partenaires n’ont encore exploré que la surface de ce que ces nouvelles machines peuvent réaliser, des bugs mineurs vont apparaître le temps qu’ils apprennent à tirer pleinement parti de notre nouvelle plateforme »

Traduction : les kits de développements pour Xbox Series X sont peut-être arrivés un peu tard chez les développeurs, qui n’auraient pas encore tout à fait pris possession du matériel. Sans aller jusqu’à prétendre, comme le fait Microsoft, que les jeux pour Xbox Series X finiront par surpasser en performances les sorties PlayStation 5, il n’y a aucune raison, en tous cas sur le papier, pour qu’ils n’affichent pas des performances au moins égales…