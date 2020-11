Test Astro’s Playroom – La meilleure manière de débuter l’aventure PS5

La PlayStation 5 est enfin sortie et si vous arrivez à vous la procurer, vous aurez l’agréable surprise d’y découvrir, offert et déjà installé, le jeu Astro’s Playroom, développé par Team ASOBI. Si le nom du jeu vous dit quelque chose, c’est parfaitement normal, puisque cela devrait vous renvoyer à une petite démo technique, qui était elle aussi disponible gratuitement sur PS4 lors de sa sortie dans le but que vous puissiez vous familiariser avec la manette.

Cela nous ramène fin 2013, et nous avions donc le plaisir de découvrir The Playroom, qui introduisait de petits personnages aux traits robotiques, que avez pu revoir en 2018 dans l’excellent titre VR Astro Bot Rescue Mission, et que vous allez retrouver encore aujourd’hui dans, non pas une simple démo technique, mais bel et bien un jeu à part entière.

Tout comme en 2013, Astro’s Playroom est avant tout là pour vous faire découvrir les nouveautés et subtilités apportées par la nouvelle manette Dualsense de la nouvelle console de Sony, sauf que cette fois, ils ont clairement mis les petits plats dans les grands, et le résultat est tout simplement bluffant. Nous tenons cependant à vous prévenir que ce test ne comportera pas de note étant donné la nature du jeu, faisant office de démo technique.

(Test de Astro’s Playroom réalisé sur PlayStation 5 à partir de la version offerte avec la console)

Astro’s Playroom est un magnifique hommage à l’histoire PlayStation

Alors que nous n’avions droit qu’à une simple micro démo technique sur PS4, cette fois-ci ne vous y trompez pas, il s’agit bien d’un jeu complet, offert de surcroit, et qui vous tiendra en haleine durant environs 4 heures. Durant ce laps de temps, vous allez, en tant que fan de PlayStation, vous faire brosser dans le sens du poil, et souvent plus que de raison, mais toujours avec une grande bienveillance.

Nous commençons donc l’aventure dans un hub central, représentant de manière fantasmée et colorée l’intérieur de la PlayStation 5, avec au centre de ce lieu le CPU (processeur). Tout autour se trouve les autres composants de la machine, et chacun d’eux représente un monde à parcourir. Cela donne alors 4 mondes, chacun divisé en 4 niveaux, et nous retrouvons par exemple de la glace et du bord de mer pour le ventilateur, ou encore un rythme plus véloce pour le SSD.

Au cours de cette aventure de plateforme pure, vous aller rapidement vous rendre compte qu’il s’agit en fait d’un véritable hommage à la marque PlayStation, puisque vous aller devoir au fil des niveaux, récupérer des collectibles, qui ne sont autres que divers objets qui ont participé à la gloire de la marque, allant de la toute première console, à des accessoires dont vous aviez même oublié l’existence. Véritable petit bonbon de nostalgie, Astro’s Playroom ne manquera pas de toucher avec douceur votre petit coeur de joueur.

Cela est d’autant plus touchant que vous découvrirez au cours du jeu, différentes petites mises en scène impliquant des petits Astro déguisé en personnages célèbres de grandes licences ayant marqué l’histoire de PlayStation, mais certainement aussi votre parcours de joueur. Vous prendrez alors un malin plaisir à fouiller dans tous les environnements pour découvrir ces petites mises en scène, dont certaines sont mieux cachées que d’autres, et dont le fait de mettre un nom sur la référence que vous venez de découvrir, sera la meilleure des récompenses.

La dualsense au coeur du jeu, pour des sensations inédites

Mais plus qu’une petite pépite nostalgique et colorée, Astro’s Playroom est avant tout un merveilleux moyen de vous faire découvrir en quoi la manette Dualsense est une véritable petite révolution en terme d’immersion. Cette dernière intègre des vibrations à retour haptique ainsi que des gâchettes adaptatives, ce qui sur le papier ne vous dira pas grand chose, mais qui dans les faits, peuvent radicalement changer la façon de vivre une aventure vidéoludique.

Ici chaque matière, chaque surface, chaque interaction avec l’environnement est sujet à une sensation bien différente. Si certaines s’apparentent beaucoup à ce que vous connaissiez déjà, d’autres risquent de vous étonner, voir de totalement vous bluffer. Vous ressentirez alors de manière très précise la sensation de tension dans les gâchettes lorsque vous bandez un arc, le clapotis de la pluie qui tombe et ruisselle sur votre ombrelle, ou plus simplement la différence entre deux sols de différentes matières.

Il est très difficile de faire comprendre avec des mots que ce que vous allez expérimenter, puisque cela représente des sensations encore jamais vraiment ressentie. En ce qui nous concerne, il aura vraiment fallu avoir la manette en mains pour comprendre ce qui pouvait enflammer autant la presse ces dernières semaines. Et il est clair que la première fois que vous allez appuyer sur une gâchette, et que celle-ci va se durcir pour vous résister, cela va vous faire vraiment très bizarre, un peu comme si le champ des possibles en terme de gameplay s’ouvrait d’un seul coup devant vous.

À l’instar des ateliers du goût qui vous feraient découvrir de nouvelles saveurs culinaires, Astro’s Playroom vous fait expérimenter quelques choses d’inédit avec la manette Dualsense, et vous aller pouvoir ressentir non plus des vibrations en mode vibreur de téléphone, mais quelque chose avec de l’ampleur, de la rondeur, différentes textures, et qui quoi qu’il arrive ne vous laissera pas indifférent.

Aussi, même si Sackboy: A Big Adventure se positionne en tant que jeu familiale du lancement de la PS5, il y a de forte de chance que si vous avez des enfants, ce soit sur Astro’s Playroom qu’ils passent le plus de temps, tant les sensations offrent ce petit quelque chose de ludique renvoyant directement à l’enfance. D’ailleurs, c’est exactement ce que nous sommes redevenu, un petit enfant totalement émerveillé devant son nouveau jouet, chose qui ne nous était plus arrivé face à une manette depuis des années.

Enfin, Astro’s Playroom, en plus d’être une superbe démo technique, ne manque pas d’être aussi un très bon plateformer qui gagnerait réellement à devenir une licence à part entière afin de déployer pleinement ses ailes. Car ce qui nous a marqué sur les 4 bonnes heures que nous y avons passé, c’est la quantité folle de bonnes idées que l’on peut y retrouver en terme de gameplay.

Chaque niveau introduit de nouvelles mécaniques, le rythme est parfaitement maîtrisé, et on s’éclate, tout simplement. Nous avons vraiment eu l’impression que dans son feeling, le jeu pouvait parfois toucher du stick un certain Mario, rien que ça, alors pourvu qu’on puisse rapidement retrouver Astro, que ce soit sur PS5, ou sur PSVR.

Astro’s Playroom est tout simplement l’expérience indispensable devant faire partie intégrante de votre starter pack au moment de vous lancer sur PS5. On imagine qu’en rentrant chez vous avec la console vous voudrez irrémédiablement vous mettre sur LE jeu du lancement que vous attendiez tant.

Mais croyez nous, que vous ayez acheté Demon’s Souls, Assassin’s Creed: Valhalla ou Spider-Man: Miles Morales avec la console, aucun jeu ne vous fera autant toucher du doigts le futur de l’immersion sur PS5 que ce cher Astro.