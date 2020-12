La vie avec la PlayStation 5 – La lune de miel passée, que reste-t-il ?

Voilà un mois que la PlayStation 5 est entre nos mains, et si nous vous avions donné notre avis très à chaud dans un précédent article, il est temps à présent de vous faire un retour avec un peu plus de recul, maintenant que la magie des débuts s’est légèrement estompée. Alors que nous prenions soin de vérifier le sens de notre clé USB avant de l’enfiler, afin de ne pas rayer notre chère et tendre, ou que nous prenions le temps de la regarder amoureusement au moment de la mettre en marche, il faut bien dire qu’à présent on ne se sent même plus gêné d’allumer notre ex (PS4) en sa présence.

Au début de notre aventure tout semblait aller pour le mieux, mais c’est avec le temps que nous avons commencé à entrevoir quelques-uns de ses défauts. Rien de grave bien sûr, dans un mariage c’est pour le meilleur et pour le pire, mais avant qu’il y ait un renouvellement conséquent des stocks, nous tenions à vous faire part de notre retour d’expérience, afin que vous sachiez un peu plus où vous allez mettre les pieds.

La PlayStation 5 est-elle si silencieuse que ça ?

Alors voilà donc la grande question qui était sur toutes les lèvres et qui a fait parler tous les experts du milieu. Alors dans l’absolu, connaître le nombre de décibels que produit votre machine et sur quelles fréquences c’est bien, mais dans les faits cela donne quoi ? Le bruit est quelque chose de parfaitement relatif, et cela dépendra naturellement de votre environnement, de la distance qui vous sépare de la console ou encore si vous jouez au casque ou non. Le dernier point peut sembler anecdotique, mais par exemple, sur PS4 Pro nous avions arrêté de jouer à Red Dead Redemption 2 car même au casque la soufflerie se faisait trop entendre.

Mais cette anxiété vis-à-vis du bruit que ferait ou pas la console nous a rendu un peu parano sur les bords au point de simplement couper le son à plusieurs reprise afin d’écouter le bruit produit par la ventilation. Passés donc les premiers jours et notre petite fixette sur le bruit du ventilateur, et après avoir allumé simultanément Xbox One S, PS4 Pro et PS5, nous pouvons vous dire ceci. La PS5 fait plus de bruit que l’extrêmement silencieuse One S, mais moins qu’une PS4 Pro dont la pâte thermique venait d’être changée.

La PS5 n’est donc pas inaudible, comme toute machine avec un ventilateur elle brasse de l’air et cela s’entend si vous restez à l’affût. En ce qui concerne le problème de Coil Whine (bruit électromagnétique) dont nous avons beaucoup entendu parler suite à la sortie, nous en avons plus ou moins autant que sur notre PC de bureau, à savoir un léger bruit d’oscillation électrique. Ce n’est absolument pas dérangeant et nous l’entendons surtout si l’on coupe le son ou que l’on retire notre casque. Entre ça et le ventilateur ne faisant pas un bruit significatif nous en avons conclu que nous avions eu un “bon” modèle. Cela pourrait ne pas être votre cas, alors si à la réception de votre PlayStation 5 vous percevez un bruit plus intense, et surtout plus anormal que ce que nous venons de citer, alors il faudra vous rapprocher du SAV de Sony.

Par contre, et là nous avons l’impression qu’il s’agit d’un “souci” logiciel et non pas matériel, mais de temps en temps le lecteur blu-ray se met en route de manière assez intense quand bien même nous ne serions même pas en train de jouer à un jeu physique. Dès lors qu’il y a un disque dans la console, même si l’on joue à un titre numérique, nous avons de temps en temps une mise en route n’excédant pas quelques secondes, sans en connaître la cause réelle. Beaucoup de joueurs ont déjà remonté ce problème qui n’en est peut-être pas un, mais il faudra voir ce que Sony en dit par la suite.

Une interface qui repart de zéro

Contrairement à la PS4 qui a bénéficié de 7 ans de mise à jour avec améliorations visuelles et apports, la PlayStation 5 repart de 0 et nous sert une belle amélioration dans l’expérience utilisateur que l’on trouve beaucoup plus ergonomique maintenant que l’on a enfin pris nos marques. Le hub central accessible grâce à une pression sur le bouton PS est beaucoup plus complet tout en étant moins envahissant. On vous rappelle que sur PS4 cela était tout de même très envahissant, alors qu’ici on est déjà dans quelque chose de plus discret, mine de rien.

D’ailleurs, si l’ancienne interface se montrait un peu fastidieuse dans sa navigation qui forçait bien souvent à faire des allers-retours suivant la manipulation voulue, nous avons ici quelque chose de beaucoup plus épuré faisant la part belle aux jeux et rien qu’aux jeux. Avec moins de menus visibles ou de fenêtres imposantes, chaque jeu bénéficie d’une belle mise en avant sur le plan visuel, et toutes les informations relatives tombent très bien sous la main. De plus, le SSD faisant parfaitement son petit effet, la navigation s’en trouve être beaucoup plus fluide.

Le revers de la médaille pour le moment, c’est que la personnalisation est beaucoup moins poussée et on ne va pas se le cacher, nos thèmes PS4 nous manquent déjà beaucoup. Avoir un thème qu’on apprécie accompagné de sa petite musique, faisant de chaque allumage une sorte de petit rituel, c’est quelque chose que l’on n’a pas encore, mais qui, on l’espère, finira par arriver, même si en l’état on a du mal à imaginer la forme que cela prendra.

Enfin le PSN n’est plus du tout une annexe de l’interface, mais fait à présent entièrement partie de cette dernière, ce qui rend l’accès à son contenu beaucoup plus fluide et agréable au quotidien.

Lecteur blu-ray

Si vous êtes amateur de cinéma et que vous utilisez encore des blu-ray, vous avez peut-être eu la malchance d’avoir une erreur ou un souci de fonctionnement de votre lecteur lorsque vous tentiez de lancer un film sur PS4 ou PS4 Pro. Il faut bien le dire, si la PS3 (notamment slim) avait un excellent lecteur blu-ray, la PS4 n’a pas bénéficié du même soin dans ce compartiment. Cela nous a donc occasionné par deux fois des soucis de lecture, avec des blu-ray qui ne voulaient tout simplement pas se lancer.

Nous avons donc sur PS5 pu prendre le temps de regarder pas mal de blu-ray pour voir un peu la qualité du lecteur, et même si les options sont limitées comparées à un lecteur blu-ray dédié, force est de constater qu’il fonctionne tout aussi bien que celui de notre PS3, ce qui a été un sacré soulagement. Nous avons donc enfin un lecteur blu-ray 4K HDR qui fonctionne au poil. Cependant avec la PS5, Sony reste encore un cran en-dessous de Microsoft et sa Series X intégrant de base une compatibilité Dolby Atmos, Dolby Vision, et l’audio DTS. Est-ce que Sony rendra sa machine compatible avec ceci pour la suite ? C’est ce qu’on espère en tous cas.

Périphériques

Si comme nous vous aviez pour habitude de connecter des périphériques particuliers à votre PS4 par le passé, sachez qu’il peut-être pas possible d’en faire de même avec votre matériel sur PS5. Ayant pour habitude de jouer à Final Fantasy XIV sur PS4, nous avons réinstallé le jeu sur PlayStation 5, et à notre grand désespoir, nous n’avons jamais réussi à réinstaller notre clavier Bluetooth sur cette nouvelle console. Chaque tentative s’est montrée infructueuse et à ce jour, il n’est toujours pas possible, même après diverses mises à jour, de connecter notre clavier.

Dans notre cas il s’agissait d’un clavier tout en un, sans dongle à brancher en USB, donc si vous avez eu une expérience similaire, ou qu’au contraire vous avez réussi à connecter ce genre de matériel sans aucune difficulté, n’hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, et même à y placer la référence, ça pourra toujours être utile de savoir ce qui fonctionne et ne fonctionne pas.

La nouvelle manette de la PlayStation 5

La manette Dualsense de la PS5 était certainement l’une des plus grandes et des meilleures surprises au moment de découvrir cette nouvelle console, mais qu’est-ce qu’on en pense 1 mois après du coup ? Eh bien il y a justement pas mal de choses à en dire, et pas qu’en bien d’ailleurs. Dans un premier temps, en termes de prise en main, nous avons aimé sa prise de poids comparé à la DualShock 4, et la qualité des matériaux rend son touché très agréable. Pour autant la forme de la manette ne conviendra pas à toutes les mains et dans notre cas, nous avons ressenti une sorte de flottement. Nos doigts revenaient mieux vers l’intérieur sur DS4, engendrant une meilleure préhension, alors qu’ici, les poignées étant plus larges, les doigts se resserrent moins autour.

Côté technologie les vibrations sont toujours aussi incroyables et ce n’est pas le temps qui nous aura fait changer d’avis sur la question. Il en va de même pour les gâchettes adaptatives qui sont tout simplement dingues. Le seul souci finalement c’est de pouvoir trouver des jeux au lancement qui vont bénéficier d’un emploi important de cette technologie. Mais nous pouvons vous garantir que si vous jouez à Astro ou DiRT 5, vous n’allez plus pouvoir vous passer de telles sensations.

Par contre si la Dualsense semble idyllique pour le moment, nous avons encore des petites interrogations en ce qui concerne la longévité de ces manettes. On vous rassure, nous n’avons pas encore de problème pour le moment, tout va pour le mieux, et le contraire aurait été étonnant. Malgré tout, les gâchettes étant très sensibles, certainement à cause de la technologie embarquée, nous pouvons imaginer qu’après une bonne année d’utilisation, il ne serait pas impossible de voir débarquer le fameux problème de la gâchette flasque de la DualShock 3.

Car quand on appuie vraiment à peine sur une gâchette de la Dualsense, cela réalise l’action demandée, donc après avoir appuyé des milliers de fois dessus, il faudra voir comment cela se comporte, surtout pour nous qui sommes adepte de jeux de caisses.

Passer à la PlayStation 5 était-il indispensable pour nous ?

Comme nous sommes un peu taquin, nous n’avons qu’à vous renvoyer à l’épisode Cyberpunk 2077 afin de vous montrer que les PS4/One ne sont plus du tout en mesure d’accueillir toute l’ambition portée par les studios, et qu’il était vraiment temps de passer à autre chose. Alors oui, nous n’avons pas encore beaucoup de jeux exclusifs, mais en attendant 2021 et la pléthore de titres qui s’annonce, la PS5 représente surtout une évolution de confort énorme.

La manette est absolument incroyable, certes, mais une fois l’effet waouh passé, ce que nous ne quitterions pour rien au monde, c’est surtout cette sensation que nous n’avions pas eue depuis bien longtemps, ce sentiment d’avoir une machine totalement dédiée aux jeux. Les temps de chargements sont tantôt drastiquement réduits, tantôt complètement inexistants et l’on se retrouve propulsé dans le jeu désiré sans avoir à attendre des plombes. Pareil pour la fluidité, le 60 fps, c’est peut-être rien dit comme ça, mais une fois que vous y avez goûté, ce n’est vraiment pas simple de revenir en arrière.

Alors est-ce que le line up de jeux rend l’achat indispensable pour le moment ? Il faut bien dire que non, sauf si vous êtes accroc à Demon’s Souls ou que vous attendiez Cyberpunk comme le messie. Pour le moment les exclusivités ne sont pas légion, et si les prochaines à venir en 2021 ne vous font pas spécialement de l’œil, et que par dessus le marché vous vous sentez très bien avec votre machine actuelle, alors autant attendre une baisse de prix future.

Si par contre, tout comme nous, plus que les jeux, ce sont les évolutions de confort qui vous font de l’œil, ainsi que certaines expériences spécifiques faisant un usage très pointu de la Dualsense, alors là nous ne pouvons que vous recommander de passer le cap. Car par exemple et pour citer nos expériences, DiRT 5 fait un usage vraiment bluffant des gâchettes adaptatives, et Spider-Man sous son ray-tracing s’est montré absolument somptueux au moment de nous balancer au milieu des immenses buildings vitrés de Manhattan.