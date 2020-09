Oddworld: Soulstorm – Du gameplay révélé et un retour inattendu

Grâce à la pléthore d’annonces de la conférence dédiée à la PS5 hier soir, Sony nous a dévoilé bon nombre de trailers et l’un d’entre eux aura capté l’attention des joueurs nostalgiques de l’ère PS1, on vous parle bien évidemment d’Abe et du trailer d’Oddworld Soulstorm.

Celui-ci nous en montre un peu plus concernant le gameplay et notamment sur l’utilisation de la nouvelle manette DualSense. En effet, le nouveau contrôleur de Sony nous permettra de ressentir entre nos mains les battements du cœur de notre cher héros Mudokon. De plus, les gâchettes adaptatives offriront une résistance afin de rendre les combats plus immersifs.

Oddworld: Soulstorm est la suite direct d’Oddworld: New ‘n’ Tasty! et le remake de L’Exode d’Abe complètement revisité. On le savait déjà, le jeu n’est plus vraiment en 2D mais en 2.5D, un terme que l’on comprend bien assez vite en voyant la vidéo et ses angles de caméra qui devraient faciliter eux aussi notre immersion dans l’aventure et dans les scènes d’action.

Une autre fonctionnalité fait sont apparition dans la franchise Oddworld, c’est l’ajout du craft. En effet, Abe pourra récolter des matériaux et fabriquer des objets pour l’aider dans le sauvetage de ses amis Mudokons et à passer les nombreux systèmes de sécurité de l’usine Soulstorm. Une nouveauté qui devrait enrichir encore plus le gameplay de ce jeu attendu.

Vous l’aurez compris, on y aperçoit un personnage bien connu dans ce nouveau trailer. Il s’agit en effet de Molluck le Glukkon, nemesis d’Abe et grand patron de Rupture Farm. Celui-ci semble en piteux état (pas étonnant après ce qu’il a vécu dans l’opus précédent), mais a l’air plus que jamais motivé à éliminer notre héros.

Comment ne pas saliver devant une telle annonce ? C’est un vrai plaisir d’en apprendre plus sur ce jeu très attendu et celui-ci semble nous offrir beaucoup de nouveaux ajouts et nous promet de longues heures à mener Abe au bout de sa quête. On notera aussi la beauté des décors qui nous rappellent nos meilleurs moments passés dans le monde d’Oddworld.

Pour finir, on précise qu’Oddworld: Soulstorm sera une exclusivité temporaire PlayStation, une mode de plus en plus présente après les nombreux succès de Sony qui finissent par arriver sur PC. Aucune date de sortie n’est encore révélée, mais il semblerait que celle-ci soit annoncée assez vite, on reste donc aux aguets.