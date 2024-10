Overwatch 2 – Blizzard critiqué dans le nouveau lore du jeu

Nous en avions parlé, la treizième saison d’Overwatch 2 a débuté, accompagnée par quelques nouveautés et flanquée de rééquilibrages. Parmi ces derniers se trouve notamment la refonte de plusieurs cartes du jeu, qui se voient ainsi transformées par l’ajout de structures, mais aussi et surtout, des éléments de lore qui renferment peut-être des messages dissimulés.

Si tout le monde a pu voir les nouveaux graffitis annonçant le prochain tank dans l’un des points d’apparition de la carte Oasis, au sein du département des études génétiques plus précisément, largement teasé dans le trailer de la saison 13 et présent ingame (dans la droite lignée du pod de Juno sur Dorado ou des vaisseaux de Null Sector pour la sortie d’Invasion), l’utilisateur de Reddit AnonymousQorvid a trouvé et traduit d’autres éléments repérés sur Oasis et Havana.

Ainsi, des échanges de mail entre les ministres des études génétiques (Moira) et des études généalogiques (Anya al-Shahrani), nous présentent la genèse de Phreak en tant que prochain tank, ou bien des Phreaks comme prochaine faction, conséquence des recherches peu éthiques de Vishkar Corporation.

On remarque la différence de ton entre Moira et son interlocutrice dans ces échanges, démontrant assez bien la personnalité de la scientifique irlandaise et nous chagrinant toujours davantage à l’idée que le lore d’Overwatch 2 ne sera jamais étendu que par ce genre de miettes et détails, et non par un mode Histoire ou une adaptation en série d’animation.

Cependant, et grâce aux traductions offertes par l’utilisateur, on remarque que Talon s’est emparé de la carte Havana dans cette nouvelle saison, suscitant un certain mécontentement qui trouve un étrange reflet dans notre réalité. En effet, on y apprend que la société de distillerie Don Rumbotico a annoncé un plan de restructuration afin d’atteindre les objectifs financiers fixé par les investisseurs.

Ce qui, manifestement, a déclenché un mécontentement publique dont quelques pancartes en sont les vestiges, et, parmi lesquelles, figure le slogan « Améliorez la qualité ».

Une analogie avec la situation très réelle de Blizzard difficile à ignorer ou minimiser, et ce d’autant plus que ces quelques lignes en espagnol ont facilement pu être ajoutées par les développeurs à l’insu du top management du studio. Le lore d’Overwatch 2 et de Blizzard se rejoignent donc et se livrent miettes par miettes, au gré des nouvelles saisons et controverses.