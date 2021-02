Game Pass – Les jeux qui arrivent sur le service en février 2021

Après que l’un des jeux événements de la période, The Medium, est arrivé instantanément sur le Game Pass, les prochains titres qui rejoindront le service sont un peu moins attendus, mais représentent une sélection de qualité.

Trois titres débarquent dés demain, 4 février. Ghost of a Tale, d’abord, action-RPG qui parlera immédiatement aux fans de Brisby ou de Moss, puisqu’on y incarne une souris aventurière. Un titre solo situé dans un univers anthropomorphe à la D.A. enchanteresse, disponible sur le Game Pass pour PC uniquement (mais sorti sur tous les supports par ailleurs).

Aux côtés de Ghost of a Tale, c’est le jeu multijoueur Project Winter qui arrive à la fois pour consoles, PC et cloud. Dans une lutte pour la survie, jusqu’à huit joueurs peuvent travailler ensemble pour réunir les ressources et réparer leurs abris afin de résister aux éléments. Des mécaniques de jeu pensées pour pousser à la trahison, et donc au fun !

Enfin, toujours le 4 février, c’est The Falconer, étonnant jeu d’action qui définit lui-même son genre comme étant “fantasy air combat”. On y pilote en effet un rapace géant dans un monde ouvert ; on pensera à Panzer Dragoon, et même à After Burner, mais le jeu promet d’être différent de ces références a priori évidentes. Il arrive sur le Game Pass pour consoles, PC et cloud.

La deuxième vague d’ajouts au catalogue déferlera le 11 février avec de grosses licences. Final Fantasy XII: The Zodiac Age, d’abord, vient continuer de compléter la collection Final Fantasy sur le Game Pass, alors que FFXV vient de quitter le service et que les aventures de Lightning (FFXIII, FFXIII-2 et Lightning Returns) sont attendues sur le GP dans le courant de l’année.

Wolfenstein Youngblood rejoint lui aussi le catalogue, sur cloud uniquement. Si nous avions déploré son manque de contenu lors de notre test, il faut bien avouer que dans la cadre d’un abonnement, s’il n’est plus nécessaire d’acheter le jeu, c’est un défaut tout de suite moins prégnant…

Jurassic World Evolution prenait à sa sortie le contrepied de l’époque. Alors qu’on n’attend plus rien des adaptations depuis des années, et d’une adaptation de Jurassic Park en particulier, le titre s’était révélé un jeu de gestion particulièrement réussi, et peut-être LE jeu Jurassic Park qu’on attendait depuis 1993 et la sortie du premier film. Alors qu’il arrive sur le service pour cloud et consoles, on ne saurait que trop vous conseiller de vous y essayer. Les joueurs PC ici oubliés se tourneront sûrement vers l’Epic Games Store, qui avait offert ce même jeu il y a quelques semaines…

Enfin, c’est le jeu indé Stealth Inc. 2: A Game of Clones qui clôt cette liste, disponible lui aussi le 11 février et également pour cloud et consoles. Contrairement à ce que le titre sous-entend, le jeu n’est pas exactement un jeu d’infiltration, mais un bon vieux jeu d’arcade/action avec des éléments de puzzle game.

On rappelle que le Game Pass est accessibles depuis les consoles Microsoft (Xbox One et Xbox Series) et les PC, et dans sa version Ultimate, depuis les appareils Android via le cloud, et que les trois premiers mois ne vous coûteront que 1€ (12,99€ par mois ensuite pour un abonnement Ultimate).