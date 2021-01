Game Pass – 5 pépites à découvrir en attendant The Medium

Quand Microsoft nous met à disposition sur le Game Pass ses exclusivités day one, il sait exactement ce qu’il fait : il vend des abonnements ! Certains d’entre nous avaient pu craquer pour la sortie de Gears Tactics, d’autres un peu avant pour celle de Blair Witch… Et justement, le gros jeu du mois pour le Game Pass sera, comme Blair Witch, un titre horrifique signé des polonais Bloober Team, puisqu’il s’agit évidemment de The Medium.

Mais en attendant que le titre soit mis à disposition des abonnés le 28 janvier prochain, pourquoi ne pas profiter du Game Pass et découvrir quelques pépites à côté desquelles vous êtes peut-être passé ? C’est l’objectif de cette petite sélection.

The Touryst

3D platformer en voxels (ces pixels en 3D, comme pour Fez, par exemple, ou Cloudpunk, plus récemment), The Touryst est un excellent représentant du genre, fun, coloré, et qui sait aussi se montrer exigeant. Le jeu nous plonge dans une histoire prétexte à explorer ses niveaux ouverts (mais aux dimensions réduites) qui penchent pour certains du côté du pur jeu de plateformes, quand d’autres ont plus à voir avec le jeu d’énigmes ou puzzle game. Quelques boss et missions secondaires (dont une très recommandable dans une salle d’arcade) finissent de compléter le tableau d’un titre qui ne révolutionne pas le genre, mais se laisse parcourir avec beaucoup de plaisir.

Carto

On reste dans le naïf et le coloré avec Carto, arrivé tout récemment sur le Game Pass. Développé par une toute petite équipe taïwanaise, Carto est un puzzle game dans lequel la carte est le territoire (vous l’avez ?). Carto (c’est le nom de l’héroïne) peut en effet modifier son environnement en manipulant les cartes (au sens de la map, pas des cartes à jouer) qu’elle possède. Ainsi, si elle doit traverser un pont, elle pourra prendre une partie de la carte où se trouve justement un pont, et le placer sur la carte, devant la case où elle se trouve. En refermant la carte, pouf !, le pont sera apparu devant elle… On passe ainsi de la carte au niveau, puis l’inverse, tentant de progresser en écoutant les habitants qu’on rencontre.

Par exemple, il s’agira de rencontrer un personnage en particulier, et d’autres personnages nous indiquent qu’il se situe entre deux maisons. Il faudra alors modifier la carte pour que deux maisons soient côte à côte, et le personnage que nous cherchions apparaîtra entre les deux bâtiments ! Très mignon, avec un aspect lavis « fait à la main », mais représentant un défi raisonnable, Carto permet de passer quelques heures de prise de tête bienvenues.

Carrion

On passe du mignon au très laid, puisque dans Carrion, on joue, et cela reste assez rare, le monstre. On incarne en effet une créature qui fera irrémédiablement penser à la chose de The Thing, le film de Carpenter. Il s’agira d’évoluer dans une base militaire peuplée de bonhommes qui seront pour nous autant de victimes potentielles. Pour ce faire, au fur et à mesure de nos progrès, on disposera de nouvelles capacités (passer dans des tubes très étroits, à travers des grilles, etc.), mais on fera face à une opposition de plus en plus déterminée (soldats en armures, armés de lance-flammes, entre autres).

Réalisé dans un pixel art maîtrisé, le jeu tient sa réussite surtout de ses contrôles. Bien qu’ils paraissent erratiques à l’écran, notre monstre n’ayant pas vraiment de forme définie, ils répondent particulièrement bien et on a vraiment la sensation d’être aux commandes. Quelques phases moins enthousiasmantes nous font incarner les humains de la base militaire, dans l’objectif de nous raconter ce qui s’y est passé, et c’est sûrement le point faible du jeu. Mais les qualités surpassent largement en nombre ces petits défauts.

Unto The End

Encore un jeu à l’identité graphique un peu rétro, mais à la d.a. soignée, Unto the End est un cinematic platformer particulièrement exigeant. Prenant racine dans les productions Playdead (Limbo, Inside), ou du côté du classique Another World, Unto the End ajoute à sa composante plateforme un système de combat fouillé qui mêle plusieurs formes d’attaques, l’esquive, la garde, la contre-attaque… Autant de mouvements qu’il faudra vite maîtriser pour progresser dans le jeu ! Certains n’hésiteront pas à parler de mécaniques de Souls-like.

On mourra beaucoup, et on apprendra de ses échecs, peu à peu. Si toutefois on a le courage de persévérer jusqu’au bout (unto the end) !

Superhot Mind Control Delete

Superhot, c’est ce faux FPS, vrai puzzle game, où le temps ne s’écoule que lorsqu’on bouge. Même si vous n’y avez jamais joué, vous avez probablement aperçu ces visuels très reconnaissables, tout en polygones, quasi monochromes.

Superhot Mind Control Delete reprend le principe du premier jeu, en y ajoutant une dose de progression et un soupçon d’aléatoire. Il s’agira toujours d’observer son environnement avant de décider qui éliminer en premier et quand se déplacer, tout en ayant en plus des capacités qui vont se débloquer au fur et à mesure des niveaux. La présence du jeu au menu du Game Pass est l’occasion parfaite d’aller voir de quoi il retourne pour tous les joueurs qui seraient passés à côté…

Et comme si ce n’était pas encore suffisant, conformément à la promesse faite par Microsoft, ces cinq titres sont jouables directement depuis votre mobile Android, grâce au cloud gaming (pour les abonnements Ultimate). On conseillera tout de même chaudement un contrôleur physique, le mapping de la manette sur l’écran du téléphone étant l’une des plus mauvaises idées de ces cinquante dernières années… Et si vous avez vous aussi repéré parmi les jeux disponibles avec le Game Pass des petites pépites qui gagneraient à être connues, n’hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires !