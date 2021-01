Le Game Pass et Final Fantasy, une histoire d’amour faite pour durer

En juin 2017 était lancé un service qui connaîtra par la suite un succès indéniable et deviendra un véritable atout stratégique pour Microsoft, à savoir le Game Pass. Un service qui a su évoluer pendant son lancement pour devenir aujourd’hui un incontournable de la scène jeu vidéo, en proposant un listing d’environ cent jeux (dont les exclusivités Microsoft disponibles bien souvent day-one) sur consoles Xbox, PC et smartphone pour un prix défiant toute concurrence.

En septembre 2019 se déroula un événement majeur pour Microsoft censé annoncer la couleur sur ce qui arriverait sur Xbox pour l’année 2020 et au-delà, le X019. Furent entre autres annoncés Tell Me Why, Grounded ou encore Everwild et montré pour la première un certain Age of Empire 4. Mais pas que, car s’il fut aussi question de l’expansion du xCloud, le Game Pass ne fut pas mis de côté pour autant, bien au contraire.

Microsoft lança alors une sorte de grand projet autour de la licence Final Fantasy en annonçant que pas moins de neuf jeux de la franchise rejoindraient le service au fur et à mesure. Une annonce ambitieuse qui devait voir arriver les épisodes de 7 à 15 (plus son multijoueur) sur le Game Pass donc.

Nous sommes aujourd’hui en janvier 2021 et cette promesse n’est pour le moment tenue qu’à moitié, puisque seulement cinq jeux de la saga sont pour le moment disponibles sur le Game Pass, soit les épisodes 7 à 15, avec pour le dernier son mode multijoueur Comrades. Il en manque donc la moitié et pas des moindres puisqu’il s’agit de la trilogie Final Fantasy 13, de Final Fantasy 12: The Zodiac Age et finalement de Final Fantasy 10 et 10-2 HD Remaster.

Et pour ces derniers, aucune annonce récente n’a été faite, mais que les fans se rassurent, Microsoft n’a pas abandonné son ambitieux projet de proposer une bonne partie de la saga Final Fantasy comme l’a attesté un représentant de chez Microsoft au site TrueAchievements.

Comme nous l’avons annoncé lors du X019, nous sommes réellement emballés par l’idée d’apporter la licence Final Fantasy aux joueurs via le Game Pass. C’est ce que nous avons fait durant toute l’année 2020 et c’est ce que nous continuerons à faire en 2021 et après. Nous attendons avec impatience de pouvoir annoncer des dates spécifiques de lancement pour plus de jeux Final Fantasy dans le futur.

Voilà qui a le mérite d’être clair et nous sommes impatients de savoir quand arriveront ces titres sur le service Game Pass.