Le Game Pass ajoute 60 jeux d’un coup, dont Star Wars Jedi: Fallen Order

En cette date du 10 novembre, nous aurions dû être quelques-uns à aller faire la queue dans les Fnac, justificatif de domicile en main, pour aller souscrire au Xbox All Access et repartir avec une machine Microsoft next-gen sous le bras (et un beau crédit de 24 mois sur le dos) pour une poignée d’euros. Hélas, COVID et confinement en auront décidé autrement, et il faudra patienter quelques semaines pour pouvoir souscrire à l’abonnement. En attendant, le Game Pass nous propose toutefois un lot de consolation.

En effet, c’est aujourd’hui 10 novembre, date de sortie des Xbox Series X et S (qu’il est toujours possible de s’offrir en les payant « plein pot »), que les services Xbox et EA fusionnent. Les abonnés Game Pass pourront donc dès maintenant retrouver le catalogue EA Play parmi les jeux accessibles sur leurs Xbox One ou Series.

On parle d’une soixantaine de jeux parmi lesquels les grandes franchises de l’éditeur (Battlefront, NFS, Titanfall, les jeux de sports comme Madden ou Fifa…) et les “indés” maison, comme Unravel, A Way Out ou Fe. Et parce qu’il n’y a pas de mariage sans cadeau, à l’occasion de cette union EA-Microsoft, l’éditeur ajoute le très récent Star Wars Jedi: Fallen Order à la liste des jeux accessible sans surcoût.

Les jeux EA Play sont dès aujourd’hui jouables sur les consoles Microsoft, et à partir du 15 décembre pour le Game Pass PC. Et pour coller (un peu) au Game Pass nouvelle formule, qui compte beaucoup sur le cloud gaming, à partir du 10 décembre, 7 jeux EA Play seront jouable en streaming sur les appareils Android : Les Sims 4, Madden NFL 20, Unravel 2, Dragon Age Inquisition, Mirror’s Edge Catalyst, Mass Effect Andromeda et Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Oui, seulement 7 jeux sur les 60…

Cependant, on se retiendra de se montrer trop critique, le catalogue EA Play étant ajouté pour les détenteurs du Game Pass sans aucune augmentation de tarif. C’est cadeau quoi !

Et puisqu’on parle de cadeau, notez que l’abonnement au Game Pass Ultimate permet aussi en ce moment de débloquer une période gratuite de 30 jours de Disney +. Voilà qui rattrapera un peu l’injustice dont nous avons été victimes en France, privés de la promo Fortnite qui offrait 2 mois d’abonnement à la chaîne de Mickey (et de Star Wars)…