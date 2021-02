En mars Final Fantasy VII Remake va faire briller le PlayStation Plus

On attendait de les découvrir hier pendant le State of Play et c’est finalement cet après-midi que l’information est tombée. Les jeux “gratuits” du mois de mars qui seront présents sur le service PlayStation Plus ont enfin été dévoilés et autant le dire de suite, ce qui attend les abonnés est plutôt sympathique, même si l’un d’entre eux réserve une surprise qui ne ravira pas tout le monde.

Commençons par le commencement et le gros morceau de cette sélection de 4 jeux avec celui que tout le monde attendait, à savoir Final Fantasy VII Remake. Alors que la version PlayStation 5 Final Fantasy VII Remake Intergrade vient de se voir annoncer avec DLC exclusif tournant autour de Yuffie, les abonnés PlayStation Plus auront le loisir de découvrir la restauration “gratuitement” sortie de base sur PlayStation 4.

Ce magnifique remake de l’un des jeux les plus cultes du jeu vidéo est un réel argument de poids dans la sélection de ce mois-ci, son seul bémol finalement c’est que cette version PlayStation Plus ne donnera pas accès à Intergrade lors de sa sortie, au contraire des moutures numérique et physique payantes de Final Fantasy VII Remake. Voilà qui ne va pas plaire à tout le monde et on entend déjà les plaintes multiples de joueurs lésés (à tort ou à raison, nous vous laissons seul juge) pointer le bout de leur nez.

Concernant les autres jeux de cette collection de mars, on trouve un autre très bon jeu en la présence de Remnant From the Ashes de Gunfire Games, une sorte de Souls-like / TPS franchement cool nous embarquant dans un univers de monstres et de gros flingues, plus profonds qu’il n’y parait. Viennent ensuite Farpoint et Maquette.

Le premier est un FPS futuriste nous demandant d’explorer une planète inhospitalière remplie d’aliens en VR et le second est un peu plus original et seul titre à sortir sur PlayStation 5 de base, sa parution étant même calée au 2 mars prochain. Maquette est une sorte de puzzle-game récursif développé par Graceful Decay et dans lequel on doit résoudre des casse-têtes dans un univers alternant la miniature et le gigantisme. On y explorera les souvenirs d’un couple incarné par Brice Dallas Howard (Jurassic Wold, Black Mirror) et Seth Gabel (Arrow, American Horror Story).

Autant dire que la sélection PlayStation Plus de ce mois de mars 2021 a vraiment de la gueule et proposera une expérience de jeu répondant à différentes attentes de joueurs. On aimerait avoir droit à ce genre de proposition tous les mois, vous savez quoi faire messieurs de chez Sony. Bien évidement, les quatre jeux seront disponibles aussi bien pour les abonnés PS5 que PS4.