Hitman 3 – L’agent 47 a encore du pain sur la planche en 2022

Après une série de DLC autour des sept péchés capitaux, l’agent 47 sera de retour dans de nouvelles missions mais également de nouveaux modes. En effet c’est lors du Year 2 Reveal du 13 janvier 2022 que IO Interactive à dévoilé tous les ajouts apportés à Hitman 3 mais également une sacré surprise pour tout les fans de l’assassin le plus populaire du monde, une année très chargée en somme.

Cette Année 2 marquera tout d’abord l’apparition du mode Elusive Target Arcade qui permettra d’éliminer plusieurs cibles à la suite dans un même niveaux. Cependant des contraintes viendront pimenter votre partie à mesures que vous éliminerez les cibles. Ces contrats seront disponibles de manière permanente et vous permettront de débloquer des récompenses exclusives si vous n’échouez pas, dans le cas contraire, il faudra patienter jusqu’au jour suivant pour retenter sa chance.

Ce mode sera disponible dès le 20 janvier 2022, en même temps que l’arrivée de Hitman 3 sur Steam. Bien qu’il soit déjà accessible sur Epic Games, la disponibilité sur Steam marquera l’ajout du mode VR sur PC avec une détection de mouvement améliorée. Ainsi l’immersion dans l’univers de l’agent 47 sera totale et les combats prendront une formes différentes grâce à cette fonctionnalité.

Pour la suite il faudra patienter jusqu’au printemps 2022 pour découvrir le mode Freelancer, incluant des mécaniques Rogue-like à Hitman 3. Celui-ci vous permettra de personnaliser votre planque avant de choisir vos missions, apportant une toute nouvelle campagne dans laquelle vos choix auront une importance. Ce mode apportera une dimension stratégique au titre puisque il sera possible de choisis l’ordre des missions et vos armes et autres ressources seront perdues si vous échouez ou si vous les abandonnez dans les niveaux.

Ainsi vous aller devoir traquer différents malfaiteurs à travers le monde en éliminant d’abord des cibles dans différentes missions qui révèleront le niveau final. Une fois sur place il faudra chercher votre ultime cible tout en prenant garde aux ennemis dissimulés. Un système de marchand permettra d’acheter de nouvelles armes, seul moyen de vous constituer un arsenal efficace pour le reste de vos missions.

Le mode Freelancer de Hitman 3 apporte donc de nouvelles mécaniques de gameplay mais vient également augmenter la difficulté du titre. Le jeu avait battu le record des ventes numériques de la série à son lancement en janvier 2020, ainsi on comprend l’envie du studio de continuer à alimenter ce dernier, d’autant plus que la trilogie s’est achevée avec ce titre. Si vous êtes passés à côtés des deux précédents opus IO Interactive a aussi pensé à vous.

En effet la grande surprise de ce Year 2 Reveal est sans aucun doute l’annonce de la Hitman Trilogy, rassemblant tout ces titres de la saga World of Assassination. Bien qu’il était déjà possible d’importer les niveaux des autres épisodes, cette édition devrait permettre aux nouveaux joueurs de profiter de tout le contenu sans avoir à réaliser trop de manipulations ou à repasser à la caisse.

Ainsi Hitman Trilogy sera disponible le 20 janvier 2022 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One et PC en même temps que le début de l’Année 2 de Hitman 3. Afin de toucher encore plus de personnes, la trilogie sera ajoutée au catalogue du Game Pass à la même date, maintenant vous n’avez plus aucune raison pour passer à côté.