Pokémon Épée et Bouclier dataminé – Ce qu’il y a sous la couronne ?

Compte tenu de la nouvelle qui va suivre, nous tenons à commencer cet article avec un petit avertissement : si vous aimez découvrir ce que contiennent vos jeux et extensions une fois les données dans votre console, nous vous invitons à passer votre chemin. Même si nous pourrions ranger les informations qui vont suivre dans la catégorie des rumeurs, nous préférons vous suggérer de les prendre avec un peu de sérieux afin de ne pas vous spoiler le contenu du dernier DLC de Pokémon Épée et Bouclier.

C’est incroyable de penser que de telles méthodes fonctionnent encore en ces temps et âges et pourtant… Alors que le datamining est monnaie courante aujourd’hui et qu’il est facile (pour qui y est doué) d’extraire les données d’un jeu pour en dévoiler le contenu à venir (cf : Mortal Kombat et Smash Bros.), Game Freak aurait encore facilité la tâche des fouilleurs de données en laissant des lignes indiquant ce qui va suivre lors de votre visite de la Toundra de la Couronne.

Ces données, si elles s’avéraient, listent un certain nombre d’éléments concernant le déroulement de l’arc scénaristique de ce chapitre et l’intégralité des créatures qui feront leur retour dans les terres givrées du Pokémon couronné. Une dernière fois avant de s’y plonger, nous rappelons que ces informations ne sont pas confirmées, ni par Game Freak, ni par la Pokémon Company, donc nous vous invitons à vous saisir des pincettes de circonstances. Armé ? On y va alors…

La majorité des nouvelles qui vont suivre ont été déterrées par un dataminer du nom de Sciresm puis partagées par l’intéressé directement sur son compte Twitter. Dès le lendemain de la sortie du premier pack DLC, le bougre partageait déjà une partie de ses recherches. Pour commencer, il aurait trouvé des traces en indiquant plus sur le déroulement du scénario. Si on passera sur les personnages (dont l’usage n’a pas trop de sens jusqu’ici), il précise que ce pan d’histoire sera chapitré et que chaque chapitre fera référence à une vague de Poké-monstres légendaires (les mousquetaires, les golems et les oiseaux élémentaires “lifting Galar”).

Un peu plus tard, ce sont des précisions sur Sylveroy, la légende de ce DLC, qui tombent. Il ne serait pas seul, deux autres bestioles seraient associées à lui. Elles répondent aux doux noms de Kokuba et Hakuba et pourraient fusionner avec Sylveroy. Ils seraient tous trois mis en avant dans le chapitre “The Sacred Bond of Sovereign and Steed” (“le lien sacré entre un souverain et sa monture”), une boucle qui se complète puisque leurs noms peuvent se traduire en français par “cheval noir” et “cheval blanc”.

Enfin, si on s’attend évidemment au retour de nombreux Pokémon mythiques dans cette dernière vague de données à destination de Pokémon Épée et Bouclier, d’autres bestioles laissées pour compte feront leur retour. C’est au final 119 d’entre elles qui reviendraient, ce qui porte le Pokédex à un peu plus de 620 créatures (difficile de prévoir si d’autres seront ajoutées, donc nous préférons arrondir). Pour la liste complète, fiez-vous au tweet ci-dessous.

So GF has basically confirmed the Pokémon they plan to add in The Crown Tundra with the dex entries they left out (+/- Mewtwo, Mew, Cobalion, Terrakion, and Virizion, which are already available but not with dex entries) https://t.co/NyhNVG8VPq pic.twitter.com/Nbv27LnBql — abcboy (@abcboy101) June 20, 2020

Voila, une grande quantité de nouvelles qui, nous le rappelons, n’ont pour le moment pas été confirmées. Cependant, il y a de fortes chances qu’elles soient légitimes. Qu’en pensez-vous ? Votre bestiole favorite est-elle déjà là ou sur le point d’arriver ? Dites-nous tout dans les commentaires ! Pokémon Épée et Bouclier attend le dernier morceau de contenu additionnel pour l’automne prochain.