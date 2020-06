Pokémon GO détaille le programme du GO Fest édition 2020

Nous vous l’indiquions il y a peu mais Pokémon GO, cette année encore, proposera aux joueurs estivaux une célébration spéciale au couleurs de l’été : le GO Fest. Si c’est loin d’être une nouveauté (cette opération prenant court chaque été depuis 2017), cette année sera vaguement différente. En effet, si d’origine ce festival a été créé dans l’optique de rassembler les joueurs autour de leur amour des monstres de Game Freak, cette année, avec le coronavirus, c’est inconcevable. C’est donc pour ça que Niantic propose un événement 100% en ligne, jouable de n’importe où pour peu que vous achetiez un ticket (pour la coquette somme de 16,99€ tout de même).

« OK, je comprend que Niantic veuille défendre le « social distancing » mis en place pour limiter la propagation du virus mais pourquoi devrais-je mettre la main à la poche? » Hé bien figurez-vous que c’est le sujet que nous allons aborder aujourd’hui. Effectivement, la firme est enfin sortie de l’ombre et nous partage enfin la date ainsi que ce qui nous attend lors de l’opération.

Tout d’abord, on sort son calendrier et on met une croix sur le week-end du 25 au 26 juillet. Le programme sera divisé en deux parties distinctes mais l’achat du ticket vous offrira de participer à ces deux jours avec une tonne de bonus exclusifs.

Le 25 juillet à partir de 10h du matin, les hostilités seront lancées. Dans un premier temps, on notera l’apparition de vague de créatures d’un type parmi les 5 choisis par les organisateurs : Eau, Feu, Plante, Combat et « Amitié ». Ces types devraient se succéder et chacun devrait apparaître 2 fois dans la journée (puisque l’événement se termine à 22h). En tout, c’est près de 75 bestioles que vous allez pouvoir croiser par ce biais (rien n’indique si ces chiffres incluent ou pas les évolutions des Poké-monstres devant apparaître). Ce passage devrait être disponible à tous.

Maintenant, voici les exclusivités de ce premier jour. En même temps que l’apparition des premières bestioles, une nouvelle Étude spéciale fera son apparition. Cette dernière n’apparaîtra que dans la liste des missions des joueurs étant passés à la caisse. Cependant, aucun détail sur les prix à y gagner ou les Pokémon à rencontrer. Dieu merci, ce n’est pas tout ! Un défi collectif sera mis en place et invitera les dresseurs à joindre leurs forces pour remplir une mission globale. Remplir la mission vous accordera des bonus pour une durée d’une heure.

Une première journée bien chargée donc mais qu’en est-il de la seconde ? Hé bien… C’est un secret. La seule chose que nous pouvons ajouter à son sujet et que Niantic indique vouloir proposer quelque chose de très différent cette fois-ci et qu’ils ne dévoileront pas le programme à l’avance pour laisser aux dresseurs la possibilité de vivre la surprise comme elle a été prévue.

Bref, si vous nous demandiez, on trouve ça un peu cher payer pour beaucoup d’inconnus… Espérons que Pokémon GO fera un peu de teasing pour motiver parce que ce n’est pas bien engageant à l’état actuel. Qu’en pensez-vous ? Allez-vous réserver vos billets ? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.