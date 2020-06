Pokémon GO a enregistré un pic de revenus durant le confinement

Et dire que nous nous moquions de l’impact que pouvait avoir le coronavirus sur le jeu. Pokémon GO cherche toujours plus de moyens de rapprocher ses joueurs et de se remplir les poches (c’est normal, ça reste une opération commerciale après tout), seulement, il semblerait que les joueurs sont bien plus contents de dépenser quand ils sont seuls.

C’est en effet ce que semble indiquer un compte-rendu publié par GoldenCasinoNews. Ce dernier indique que durant la semaine du 09 au 16 mars, les joueurs auraient augmenté les revenus générés par l’application de 70% (lien dans les sources), un chiffre impressionnant qui démontre bien la place qu’a tenu le jeu dans la vie des joueurs confinés. Grâce à ce bond fabuleux, c’est près de 23 millions de dollars qui sont tombés dans les poches de Niantic sur rien de plus qu’une semaine !

Des doutes ? C’est légitime mais pourtant, les chiffres coïncident avec les relevés opérés par d’autres organisations tels que SuperData, relevés soulignant que le mois de mars a été très favorable à Pokemon GO. Ajoutons que si nous serions donc tentés de féliciter Niantic pour la souplesse dont ils ont su faire preuve afin de s’acclimater, cette subite augmentation est peut-etre due à l’activité de ceux qui n’étaient pas encore confinés et qui ont donc profité de l’introduction de politiques (réduction des distances pour l’éclosion, augmentation de la puissance des Encens, …) afin d’investir dans le jeu.

Ceci dit, le resultat est le même et Niantic, comme la Pokémon Company, ont de quoi se frotter les mains, les monstres de poche ont toujours le vent en poupe et ça paie ! Rappelons que de nouveaux Pokémon de Galar sont disponibles depuis avant-hier dans le jeu et que l’application a décidé de prolonger les bonus mis en place avec le coronavirus un peu plus longtemps. Maintenant, on a hâte de savoir combien les Pass de Raid à distance vont faire rentrer de sous dans les bourses de Pokemon GO !