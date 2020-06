Pokémon Épée et Bouclier – La première extension datée en vidéo

Si Pokémon Sleep, dont nous vous parlions ce week-end, peine à nous donner des informations concrètes, Pokémon Épée et Bouclier font tout l’inverse et nous donnent aujourd’hui la date du premier pack d’extension. Alors, attention ! On fait le tour de tout ce qui a été présenté avec entre autres, des Poké-monstres, des Poké-décors et pas mal de Poké-redites aussi.

Il s’agit de la dernière ligne droite afin de vendre du contenu additionnel aux joueurs avant sa sortie et la Pokémon Company n’a pas lésiné sur les moyens prouvant, pour le plus grand bonheur de ceux qui ragent encore derrière le hashtag #bringbacknationaldex, qu’ils n’ont pas oublié les créatures qui ont fait le bonheur des joueurs par le passé.

Luxray, Kangourex, Mascaïman, Insécateur font coucou à la caméra et devraient pouvoir être rencontrés dès la première île, un segment qui présente d’ailleurs énormément de passages colorés et de décors somptueux (si on arrive à faire abstraction de l’aliasing, cela va sans dire).

Quitte à sortir un trailer publicitaire, autant rappeler que cette extension proposera également de nouveaux défis en la présence de la Tour des 2 poings. Pour rappel, notre avatar fera la rencontre de l’homme responsable de l’entraînement de Tarak qui se proposera de vous enseigner ses méthodes.

Ce petit segment vous permettra également de mettre la main sur un Pokémon inédit : Wushours, bestiole dont vous pourrez décider de l’avenir puisque 2 entraînements avec des effets distincts seront mis à votre disposition (chacun disposant d’ailleurs de sa forme Gigamax).

Et puis bon, puisqu’on en est à hyper sur plus de contenu à venir, autant en remettre une couche avec un récapitulatif de ce qui vous attend sur les terres gelées de la Toundra de la Couronne, hein ? Hé bien là-bas, si vous manquez de Pokémon légendaires, vous devriez être servi.

Le trailer nous présente un florilège de monstres “divins” issus de toute les générations. Lugia, Mewtwo, Groudon, Xerneas, d’autres littéralement inédites et certaines qui ont même vécus un petit “relooking de l’extrême”…

Si nous savions que Flagadoss aurait droit à une forme de Galar (puisque nous avons déjà Ramoloss depuis quelques mois), il ne sera pas le seul à bénéficier d’une forme excentrique (oui, Flagadoss de Galar est type Psy et Poison et le Kokiyas qui se trouve au bout de sa queue est à présent un canon à poison).

En effet, le trio d’oiseaux légendaires de la première génération apparu brièvement lors du Pokémon Direct en début d’année a refait une apparition et dévoile une partie de ces mystères.

D’après les données glanées par le site spécialisé Serebii.net (lien dans les sources), Artikodin abandonnera son type Glace pour du Psy, Electhor sera taillé pour le Combat alors que Sulfura brillera d’un éclat ténébreux.

Et quitte à faire des clins d’œil, autant ajouter celui-ci : le quatuor de golems (Regice, Regirock, Registeel et Regigigas) accueilleront 2 nouveaux membres : Regieleci (de type Electrik) et Regidraco (de type Dragon). Tous ces légendaires disposeront de capacités et de talents exclusifs. Enfin, on ne peut évidemment pas terminer une section nostalgique sans citer l’apparition de Florizarre et Tortank dans leurs formes Gigamax.

Bon, tout ça c’est cool mais c’est pour quand ? Vous pourrez parcourir l’île de l’Armure dans Pokémon Épée et Bouclier dès le 17 juin. La Toundra de la Couronne n’est à l’heure actuelle toujours pas datée. Alors, votre avis sur le show ? Avez-vous hâte de reprendre l’aventure ?