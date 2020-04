Pokémon Rumble Rush est KO, Nintendo n’utilise pas de rappel

Au bout d’un an de service, Pokémon Rumble Rush va se voir retirer des App Stores.

Dans la famille des spin-off de Pokémon, on a vraiment de tout et de rien. Si certains ont pu briller en proposant des expériences différentes et rafraîchissantes autour des aventures plus classiques, nous pensons notamment à Pokémon Donjon Mystère, Pokémon Ranger ou même Pokémon Conquest, d’autres sont, il faut le dire, moins bonnes et dispensables. Et là, tous les regards devraient naturellement se porter vers la série Pokémon Rumble et plus particulièrement sur le dernier Pokémon Rumble Rush.

Ce titre sorti sur mobile iOS et Android l’été dernier n’a d’ailleurs pas impressionné grand monde. Depuis son lancement, il est le jeu le moins téléchargé de la licence (si on retire le jeu de carte Pokémon) et se place derrière Pokémon Shuffle, Pokémon Quest ou même Pokémon: Magikarp Jump. En même temps, à la différence du clone de Candy Crush (Pokémon Shuffle), les 2 autres jeux peuvent être joué non-stop et ne nécessitent aucune connexion.

Enfin, sur le plan du gameplay, pas grand chose pour sauver Pokémon Rumble Rush. Alors que le jeu mobile se complexifie et propose de plus en plus d”expériences si non innovantes au moins complètes, ce dernier repose sur des mouvements automatisés et le joueur se contente de tapoter l’écran pour progresser. Pas fou quoi.

Le succès n’étant pas franchement au rendez-vous et les rentrées d’argent étant probablement en dessous des espoirs des éditeurs, nous sommes au regret de vous apprendre que le Pokémon Rumble Rush sera enterré le 21 juillet 2020. À partir de cette date, il ne sera plus possible de trouver le jeu sur les stores, de le télécharger ou même d’y jouer s’il est installé sur votre portable. D’ailleurs, vous ne pouvez d’ores et déjà plus vous offrir de Poké Diamants, la monnaie du jeu. Cependant, notez que jusqu’à la date, certains événements feront leurs retours si vous voulez profiter de vos dernières parties pour faire combattre à agrandir votre collection de monstres en jouet avant leurs extinction inexorable.

Notre rubrique nécrologique prend fin et le rendez-vous est à noter si vous y jouer encore, on débranche Pokémon Rumble Rush le 21 juillet de cette année après un an de service. Des souvenirs ou avis sur le jeu ? Partagez-les.