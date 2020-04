Pokémon GO – Le retour de la Journée de la Communauté

Pokémon GO proposera dès ce mois-ci le retour des Journées de la Communauté. Évidemment, comme prévu, c’est Abra.

On ne se trompera pas si on le dit que Pokémon GO (comme probablement tous les titres qui fonctionnent sur la réalité augmentée et la géolocalisation) a pris cher pendant cette crise. Avec la mise en place de politiques de confinement partout sur la planète, pas évident de faire des kilomètres, de brasser les objets et les Poké-monstres et de prendre part à des combats de Raids. Bref, malgré les efforts de Niantic pour nous aider à jouer, le procédé reste extrêmement compliqué, pour ne pas dire impossible. Alors, le retour des Journées de la Communauté va-t-il aider ?

C’est ce que le studio souhaite vérifier le 25 avril en offrant à Abra son moment de gloire, ce dernier s’en étant trouvé privé alors que le coronavirus, dont nous entendons tous trop parler. Vous comprenez bien, les Journées de la Communauté font leurs retours ce mois-ci. Bien sûr, en plus de la créature à l’affiche et de sa version shiny, nous aurons à nouveau le droit à un certain nombre de bonus pour nous récompenser de lancer l’application.

Cette fois-ci, les circonstances l’exigent, plutôt que l’augmentation de la durée d’efficacité des Modules Leurre (qui nécessiteraient l’usage de PokéStop), c’est celle des Encens qui sera allongée (leur efficacité ne sera pas amoindrie pour autant donc vous devriez pouvoir croiser de nombreuses bestioles). Ainsi, grâce à eux, vous pourrez attirer des Pokémon sauvages pendant 3 heures. De plus, la capture de monstres vous apportera 3 fois de Poussières d’Étoile.

Il ne reste plus qu’un point à aborder en ce qui concerne l’événement, l’attaque exclusive qu’apprendra le Pokémon Psychique. En se transformant en Alakazam, un Abra pourra utiliser la capacité Riposte.

Donc, pour profiter d’Abra et de sa forme chromatique dans Pokémon GO, jouez le 25 avril de 11h à 17h. Espérons que d’ici là, les Raids depuis nos canapés seront également actifs.