Pokémon GO – Les Raids depuis le confort du salon

Niantic travaillerait pour mettre au point la possibilité de participer à des Raids depuis chez soi dans Pokémon GO.

Pokémon GO a beau avoir une communauté des plus actives, il ne faut pas se leurrer, les restrictions qui empêchent notre mobilité (pour de bonnes raisons cependant) ne vont pas en sa faveur. Effectivement, alors que de plus en plus de pays mettent en place des politiques de confinement pour minimiser la propagation de ce fléau qu’est le Covid-19, les jeux en réalité augmentée en pâtissent puisqu’ils reposent sur nos déplacements au quotidien. En réponse à cette situation sans précédent, Niantic, qui s’est spécialisé dans ce style de jeu, tente le maximum pour que les joueurs puissent quand même se divertir.

Suppression des restrictions d’accès aux combats de Ligue, augmentation de la puissance et de la durée des Encens, augmentation aussi de la fréquence où apparaissent les bestioles… l’éditeur enchaîne les unes après les autres les améliorations pour que les joueurs puissent continuer à jouer (et donc à investir) à leurs jeux (oui, ils pratiquent la même politique dans Harry Potter: Wizards Unite et Ingress). Bref, la prochaine étape attaque Pokémon GO sur son fondement commercial puisque c’est au tour des Raids d’accueillir des réformes de gameplay.

Effectivement, l’expérience sociale qui contraint des joueurs de s’allier ensemble pour mettre à mal des boss va bientôt avoir droit à des modifications et ces dernières devraient être accueillies très positivement par les joueurs qui vivent à la campagne : les combats de Raids pourront être complétés sans être à proximité d’une arène. La nouvelle a été annoncée sur le blog des développeurs mais ne précise pas comment ça se déroulera dans les faits. On sait juste pour le moment qu’il sera permis de participer à des Raids “depuis sa maison”. Notez que vous pouvez découvrir le communiqué dans son intégralité dans les sources.

Alors, qu’en pensez-vous ? Profiteriez-vous de ces options pour faire plus de Raids ? Pokémon GO est disponible sur appareils iOS et Android.