Pokémon GO continue ses démarches contre le coronavirus

Un ensemble de changements ont été opérés dans Pokémon GO afin que les joueurs poursuivent la partie sur de courtes distances.

Si cette crise inédite est plutôt positive en ce qui concerne le jeu sur consoles de salon, le confinement forçant les joueurs à se confronter à nouveau à leurs espaces de jeux et leur collection de logiciels encore sous blister, on ne peut pas dire qu’il soit positif pour les jeux sur mobiles en réalité augmentée. Effectivement, pas évident de prendre le risque de sortir sans son attestation et d’expliquer aux gendarmes en patrouille qu’on n’a pas encore attrapé Démétéros et qu’on voulait tenter sa chance à l’arène près de la Poste… Bref, dans une période où le plus sage est de rester chez soi et de ne réduire ses sorties qu’aux courses et aux urgences médicales, Pokémon GO n’est pas roi et c’est pour ça que Niantic tente des trucs.

Alors oui, ce n’est pas la première fois que la compagnie tente quelque chose. Après tout, nous vous rapportions déjà l’autre jour qu’ils avaient divisé par 2 la distance nécessaire pour faire éclore des œufs et proposaient même à la vente un lot de 30 Encens contre 1 Poképièce, mais ils n’en ont pas fini avec les menus changements. Effectivement, à partir d’aujourd’hui, alors que la liste des pays qui ferment leurs frontières et invitent au confinement s’étend (l’Australie a envoyé son dernier vol international hier par exemple), Pokémon GO prend les devants pour vous proposer plus à faire qu’attendre que les Pokémon apparaissent.

Tout d’abord, le premier Pokémon capturé chaque jour apportera un bonus de Poussières d’Étoile et de PX (x3 pour ceux qui veulent savoir). Ce bonus est d’ailleurs compatible avec l’utilisation d’un Œuf Chance ou d’un Morceau d’Étoile apportant un x6 bienvenu quand on ne peut pas faire nos rondes. Ensuite, un autre lot d’objets à échanger contre une Poképièce a fait son entrée, permettant de récupérer 100 Pokéballs. Ce lot est le premier d’une série puisque chaque semaine Niantic mettra à la vente des lots d’objets par roulement à acquérir pour cette somme.

Il est aussi à présent possible d’ouvrir 30 cadeaux d’amis par jour et d’en porter 20. Ainsi, la prochaine fois que vous sortez faire le plein de votre frigo, vous aurez peut-être aussi la chance de faire le plein de cadeaux pour vos amis. Enfin, rappelons que de nombreux Pokémon rares (dont Démétéros que nous évoquions plus tôt ou même Cobaltium) peuvent à présent être obtenus en récompense de la Ligue Pokémon et que la limite pour faire des combats a été supprimée. Ainsi, vous pouvez enchaîner les combats à volonté.

Alors, en plein confinement, continuez-vous à jouer à Pokémon GO ? Ces nouvelles vous font-elles plaisir ?