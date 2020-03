Pokémon GO – Dès avril, la Journée de la Communauté fait peau neuve

L’événement mensuel de Pokémon GO va profiter du printemps pour changer de formule.

Si votre voyage dans Pokémon GO dure depuis un moment (et que vous êtes un poil du genre “critique”), il y a des chances pour que vous soyez vous aussi parvenu à cette conclusion : les Journées de la Communauté ne vont pas tarder à changer. Effectivement, alors que nous attendons toujours nombre de bestioles, introduites dans la 5ème génération ou même précédentes, le cycle proposé par cet événement mensuel (1 starter, un autre monstre de la génération…) ont eu vite fait de rattraper la maigre avance qu’avait le calendrier des sorties de bestioles… Forcément, il fallait donc bien que quelque chose ait lieu.

On revient quelques temps en arrière, juste avant la Journée de la Communauté du mois de février. En amont de cette date, Niantic nous proposait de voter pour choisir qui allait être la tête d’affiche de cet événement mensuel (scrutin qu’a remporté Rhinocorne d’ailleurs). Hé bien ce n’était pas anodin…

Bien au contraire même puisque dès avril, les Journées de la Communauté seront célébrées de cette manière et nous connaissons les noms de chaque liste jusqu’à octobre. À savoir ! Plutôt que de nous proposer le choix entre 4 bestioles chaque mois, 4 monstres seront choisis pour couvrir 2 mois. Ainsi, pour les dates des mois d’avril et mai, les Pokémon gagnants (et qui auront donc droit aux feux de la rampe) seront à choisir parmi Fantominus, Sabelette, Carapuce et Aspicot (pas très classe en sachant que 3 d’entre elles ont déjà été proposées par le passé). Ensuite, pour les mois de juin et juillet, le choix se portera entre Chenipan, Salamèche, Tadmorv et Porygon. Enfin, les mois de septembre et octobre opposeront Bulbizarre, Noeunoeuf, Magicarpe et Étourmi (au moins un monstre qui n’est pas issu de la 1ère génération). Bien entendu, Pokémon GO continuera de nous offrir les différents bonus que l’on retrouve à chaque édition.

Alors, que pensez-vous de tout ça ? Êtes-vous satisfait par ces changements ou par les différents Pokémon sélectionnés pour ces listes ? N’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ci-dessous.